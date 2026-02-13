T.C. ANKARA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Talep eden Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Talep eden İstanbul Anadolu 19. Sulh Hukuk Mahkemesi, Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesi ihbar müzekkeresinde özetle İstanbul Anadolu 19. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen 2024/1666 Esas, 2024/1561 Karar sayılı kararı ile Berke Can Yılmaz mirasçılarının tamamının mirası reddetmesi nedeniyle, TMK’nın 612. maddesine göre mirasın iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesi talep edilmiştir. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.