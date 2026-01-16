Giriş Tarihi: 16.01.2026 00:01
T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :
2025/285 Esas
Davacı Maliye Hazinesi ile Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; dava dilekçesinde tapu kayıtlarında Ankara ili Etimesgut ilçesi Etimesgut Mah. 8678 ada 3 parsel sayılı taşınmaz maliki olarak gözüken Hilmi Akant ve Mahmut Gop'un gaipliğine karar verilmesini talep etmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde gaibin adresinin bildirilmediği gibi tanıyanlarca gaibin adresi veya kendisinin tespitine yarayan bilgiler verilmediği ve gaip kişinin Mahkememize müracaat etmediği takdirde Hilmi Akant ve Mahmut Gop'un gaipliğine karar verileceği tüm ilgili kişilere ilanen tebliğ olunur.03.12.2025
Basın No: ILN02380616