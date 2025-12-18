T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı ZÜHTÜ DEMİREL ile Davalı ANKARA BÜYÜŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ve MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu, Ankara İli, Sincan İlçesi, Hisarlıkaya Mahallesi, 188 adada kayıtlı 5 parça toplamda takriben 50.000 m² alanlı tarlanın 50 yıldan bu yana malik sıfatıyla davacı Zühtü Demirel tarafından ekilip biçildiğinden bugüne kadar nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla davacının zilyet olduğunun tespitine ve adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Ankara Büyükşehir Belediyesine, Maliye Hazinesine ve Sincan Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.