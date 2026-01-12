T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/6377 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, YAPRACIKKÖYÜ Mahalle/Köy, 30 Ada, 8 Parsel, Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın mahali projesi ile uyumludur. Taşınmazın mimari projesinin tapuya işletilmesi önerilmektedir. Binada kat irtifakı kurulmamıştır. Bina mimari projesinde ve mahallen yapılan incelemelere göre; bodrum katta 50m² net, 58m² brüt, zemin katta 91m² net, 104m² brüt + 30m² açık teras, giriş (Balkon), 1.katta 94m² net, 113m² brüt olmak üzere toplam 235m² net , 275m² brüt +30m² açık teras (Balkon) alana sahiptir. Taşınmaz yerinde bodrum katta ısı merkezi, çamaşır odası, wc, 2 oda , antre-hol, zemin katta; salon , oda , mutfak ,wc, giriş holü , açık teras alanı, 1.katta; 3 oda, giyinme odası, 2 banyo+wc , hol, galeri boşluğu bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgazlı merkezi sistem ile sağlanmaktadır. Fiili durumu 3 katlı meskendir.





Adresi : Yapracık (Tapuda Yapracıkköyü) Mahallesi, 4067. Sokak Yaprakkent Vilları Sitesi No:16 Etimesgut / ANKARA





Yüzölçümü : 509,00 m2





İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Konut Alanı olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, E: 0.40 , Taks:0.2 olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir.





Kıymeti : 11.500.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



