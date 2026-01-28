T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/10438 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, İSTASYON Mahalle/Köy, 4050 Ada, 9 Parsel, KAT 1 NO 21 Nolu Bağımsız Bölüm Borçlu şirket adına kayıtlı tam hissesi satışa çıkartılmış olup; Zemin + 1 normal katlıdır. Yaklaşık 2 yıllık yapıdır.21 adet imalathane nitelikli bağımsız bölüm bulunmaktadır. Cepheleri kompozit kaplamadır. Proje uyarınca; açık otopark mevcuttur. Bağımsız Bölüm Özellikleri (1. Kat 21 bb nolu İmalathane)Doğu ve güney cephelidir. Doğu vitrin cephesi genişliği 6,45 mt., güney vitrin cephesi genişliği12,55 mt., 1. kat yüksekliği 6,40 mt.'dir. Proje uyarınca: faydalı (net) alanı 74 m2, brüt alanı 82 m2 alanlı olup imalathane, wc-duş bölümlerinden müteşekkildir. Hâlihazırda: faydalı (net) alanı 74 m2, brüt alanı 82 m2 alanlı olup imalathane bölümünden müteşekkildir. İmalathane zemini şap, duvarlar ve tavan sıvasızdır. Zemin kaplaması, sıva, boya imalatları ile elektrik ve sıhhi tesisat imalatlarının bir kısmı Natamamdır. Vitrin cepheleri ve giriş kapısı camekanlı alüminyum doğramadır. Isıtma doğalgaz yakıtlı kombi ile sağlanacak olup Natamamdır. Keşif tarihi itibariyle %70 inşaat seviyesinde ve boş vaziyettedir.





Adresi :İstasyon Mah. Dağdelen Sokak, Otonom 2 No:2/9 Sincan Sincan / ANKARA





Yüzölçümü : 3.272,00 m2





Arsa Payı : 158/3272





İmar Durumu :İnşaat tarzı Taşınmazın yer aldığı parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut dışı kentsel çalışma alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; ayrık nizam, E:0,50,Yençok 3 kattır.





Kıymeti : 5.400.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Beyan ve şerhler mevcut olmakla tapu kaydındaki gibidir.







