T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

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2024/80 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :Ankara İli, Etimesgut ilçesi, Elvanköy Mahallesi 47954 ada 12 parsel parselin 85379 nolu kesin parselasyon planı kapsamında olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Konut Alanı" olarak ayrıldığı, E-0,40, Y.Ençok: 10 Kat yapılaşma koşullarına haiz taşınmaz "Arsa" vasıflı olup, 2.791,00 m2 yüz ölçüme sahiptir. Geometrik olarak kareye benzer bir şekle, topoğrafik olarak ta hafif eğimli bir arazi yapısına sahiptir.





Adresi : Elvanköy Mahallesi 47954 Ada 12 Parsel Sayılı Taşınmaz Etimesgut / ANKARA





Yüzölçümü : 2.791 m2





İmar Durumu : konut alanı.





Kıymeti : 18.141.500,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler:



