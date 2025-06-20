Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ANKARA BATISULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/80 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/80 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Ankara İli, Etimesgut ilçesi, Elvanköy Mahallesi 47954 ada 12 parsel parselin 85379 nolu kesin parselasyon planı kapsamında olduğu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Konut Alanı" olarak ayrıldığı, E-0,40, Y.Ençok: 10 Kat yapılaşma koşullarına haiz taşınmaz "Arsa" vasıflı olup, 2.791,00 m2 yüz ölçüme sahiptir. Geometrik olarak kareye benzer bir şekle, topoğrafik olarak ta hafif eğimli bir arazi yapısına sahiptir.
Adresi : Elvanköy Mahallesi 47954 Ada 12 Parsel Sayılı Taşınmaz Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 2.791 m2
İmar Durumu : konut alanı.
Kıymeti : 18.141.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 11:11
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2025 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2025 - 11:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02244000
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