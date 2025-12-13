Giriş Tarihi: 13.12.2025 00:01
T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2025/958 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, MÜRSEL ULUÇ Mahalle/Köy, 27121 Ada, 9 Parsel, 3. KAT/ 13 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN
1/2 HİSSESİ SATILACAKTIR.
(Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Mürsel Uluç Mahallesi, 953. Cadde, Konaklı Apartmanı, No:4/13 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 1.149,00 m2 Arsa Payı : 96/1149
İmar Durumu :Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)
Kıymeti : 4.250.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri :
1. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:25
2. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:25
09/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
