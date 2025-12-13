T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/958 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, MÜRSEL ULUÇ Mahalle/Köy, 27121 Ada, 9 Parsel, 3. KAT/ 13 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN

1/2 HİSSESİ SATILACAKTIR.

(Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)





Adresi : Mürsel Uluç Mahallesi, 953. Cadde, Konaklı Apartmanı, No:4/13 Çankaya / ANKARA





Yüzölçümü : 1.149,00 m2 Arsa Payı : 96/1149





İmar Durumu :Var (Müdürlüğümüz dosyasında geniş evsafı mevcuttur.)





Kıymeti : 4.250.000,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcut tapu kaydında olduğu gibidir.



