T.C. ANKARA77. İŞ MAHKEMESİ

Davacı MÜSLİME SADAK ile Davalı AS EFELER PETROL OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT EMLAK GIDA RESTORAN TEKSTİL TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda kaldırma kararı sonrası verilen 16/04/2025 tarih ve 2024/267 Esas, 2025/124 Karar sayılı kararı ile;

HÜKÜM:YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE;





1)Davacının

kıdem tazminatına

ilişkin davasının

KABULÜ

ile

34.661,01

TL BRÜT kıdem tazminatının iş akdinin fesih tarihi olan 05/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,





2)Davacının

ihbar tazminatına

ilişkin davasının

KABULÜ

ile

4.774,22

TL BRÜT ihbar tazminatının 5,00 TL'sinin dava tarihi olan 09/10/2018 tarihinden, bakiye kalan 4.769,22 TL'sinin ıslah tarihi olan 06/06/2020 tarihinden itibaren işleyecek YASAL FAİZİ ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,





3)Davacının

UBGT alacağına

ilişkin davasının

KABULÜ

ile

2.661,16

TL BRÜT ulusal bayram ve genel tatil alacağının dava tarihi olan 09/10/2018 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,





4)Davacının

fazla mesai alacağına

ilişkin davasının

KABULÜ

ile

36.126,46

TL BRÜT fazla mesai alacağının dava tarihi olan 09/10/2018 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,





5)Davacının

ücret alacağına

ilişkin davasının

KABULÜ

ile

2.983,89

TL BRÜT ücret alacağının 5,00 TL'sinin dava tarihi olan 09/10/2018 tarihinden, bakiye kalan 2.978,89 TL'sinin ıslah tarihi olan 06/06/2020 tarihinden itibaren işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine,





6)Davacının

yıllık izin alacağına

ilişkin davasının

REDDİNE,





7)Alınması gereken 5.547,23 TL harçtan peşin alınan 35,90 TL harcın mahsubuyla kalan 5.511,33 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak hazineye gelir kaydedilmesine,





8)Davacı tarafça yatırılan 35,90TL başvurma harcı ve 35,90 TL peşin harç olmak üzere toplam 71,80 TL harcın davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,





9)Davacı vekili tarafından yapılan 550,00 TL yargılama giderinin davanın kabul/red oranına göre takdiren 461,56 TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya ödenmesine, kalanın davacı üzerinde bırakılmasına,





10) Suçüstü ödeneğinden karşılanan kaldırma kararı öncesi ve sonrası yapılan yargılama gideri olarak toplam: 57.649,44 TL'nin kabul/red oranına göre takdiren 48.379,71 TL'sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen, kalan 9.269,73 TL'sinin davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydedilmesine,





11)Davalı Ets Caterıng Gıda Turizm Organizasyon İnşaat Ticaret İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından kaldırma kararı öncesi ve sonrası yaptığı yargılama gideri olarak Toplam: 648,50 TL ' sinin davanın kabul / red oranına göre takdiren 104,28 TL 'sinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, kalanın bu davalı üzerinde bırakılmasına,





12) Davalı As Efeler Petrol Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Gıda Restoran Tekstil Taşımacılık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi tarafından kaldırma kararı öncesi ve sonrası yargılama gideri yapmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,





13)Suç üstü ödeneğinden karşılanan zorunlu Arabuluculuk gideri olan 280,00 TL 'nin kabul/red oranına göre takdiren 234,98 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen, 45,02 TL'nin davacıdan alınarak hazineye getir kaydedilmesine,





14)Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi Hükümlerine göre takdiren30.000,00TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp davacıya verilmesine, takdiren 15.559,50 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak karar tarihinde kendini vekil ile temsil ettiren davalı Ets Caterıng Gıda Turizm Organizasyon İnşaat Ticaret İthalat İhracat Anonim Şirketine verilmesine,





15) Davalı As Efeler Petrol Otomotiv Turizm İnşaat Emlak Gıda Restoran Tekstil Taşımacılık İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi kendisini vekil ile temsil ettirmediğinden bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,





16)Gider ve delil ikamesi avanslarından arta kalan miktarın, karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana / yatıranlara iadesine,





Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı vekilinin yokluğunda 7036 sayılı yasanın 7. maddesi gereğince gerekçeli kararın taraflara tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içinde ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF YOLU açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, anlatıldı şeklinde karar verilmiş olup tebliğin yapılmış sayıldığı tarihten itibaren

iki hafta içinde