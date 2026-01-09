T.C. ANTALYA 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

2024/1211 Esas









Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının 28/11/2025 tarihli duruşma ara kararı gereğince;





Davalılar 36112462702 T.C. Kimlik nolu VOLKAN SERENGİL'in ve 36115462648 T.C. Kimlik nolu ASLI YELİZ SERENGİL'in adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilgiliye dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilememiş, bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;





A) Davalıya işbu ilan metni ile dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi ve tensip zaptının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delilerini ibraz etmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.





04/03/2026

10:50