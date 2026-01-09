T.C. ANTALYA 21. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO

:

2025/396 Esas





KARAR NO

:

2025/980





Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/11/2025 tarihli ilamı ile 191/1, 191/1, 191/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 2 YIL 1 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan İmdat ve Elmas oğlu, 10/04/1992 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMET TAŞ tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar tebliği yapılamamıştır.





Adı geçen sanık hakkında hırsızlık suçundan TCK- 141/1 maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK-53/1 maddesi uyakınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmiştir.





Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan sanık Gökhan EMLİK'e 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29. Maddeleri uyarınca hüküm özetinin Gazetede İlanen edilmek suretiyle tebliğine,



