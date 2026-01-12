T.C. ANTALYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

2023/1940 Esas





DAHİLİ DAVALI

EMİNE ALCAN Kumköy Mah. 34014 Sok. No:21 Aksu/ ANTALYA





Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında verilen ara karar gereğince,





Dahili davalı 26038169274 T.C. Kimlik numaralı Emien ALCAN'nın adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilgiliye dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilememiş , bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;





A) Davalıya işbu ilan metni ile dava dilekçesi ve tensip zaptının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.



