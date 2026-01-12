Giriş Tarihi: 12.01.2026 00:01
T.C. ANTALYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
:
2023/1940 Esas
DAHİLİ DAVALI
:
EMİNE ALCAN Kumköy Mah. 34014 Sok. No:21 Aksu/ ANTALYA
Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında verilen ara karar gereğince,
Dahili davalı 26038169274 T.C. Kimlik numaralı Emien ALCAN'nın adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilgiliye dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilememiş , bu nedenle ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;
A) Davalıya işbu ilan metni ile dava dilekçesi ve tensip zaptının ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.
B)Durusma Günü: 04/03/2026 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
