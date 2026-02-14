Giriş Tarihi: 14.02.2026 00:01
T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO:
2025/650 ESAS
KARAR NO:
2025/1024 KARAR
SanıkAZARAKHSH JOUDAKI üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 204/1 maddesi kapsamındaki Resmi Belgede Sahteciliksuçundan mahkememizin 26/12/2025 tarih ve 2025/650 esas, 2025/ 1024 karar sayılı ilamı ile;
5237 sayılı TCK’nın 204/1 maddesi kapsamında sanık hakkında;
1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Suçun işlenmesiyle somut maddi zararın olmaması nedeniyle 5 yıl süre ile
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNE
cezası cezası verilmiş olup,
Ghodratollah ve Zahra oğlu, 24/12/1986 İran doğumlu AZARAKHSH JOUDAKI, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.
1-7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin
İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafyoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,
3-Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı AZARAKHSH JOUDAKI'ya tebliğ yerine geçmek üzere
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No: ILN02401058