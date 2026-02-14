T.C. ANTALYA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO:

2025/650 ESAS





KARAR NO:

2025/1024 KARAR





SanıkAZARAKHSH JOUDAKI üzerine atılı 5237 sayılı TCK’nın 204/1 maddesi kapsamındaki Resmi Belgede Sahteciliksuçundan mahkememizin 26/12/2025 tarih ve 2025/650 esas, 2025/ 1024 karar sayılı ilamı ile;





5237 sayılı TCK’nın 204/1 maddesi kapsamında sanık hakkında;

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Suçun işlenmesiyle somut maddi zararın olmaması nedeniyle 5 yıl süre ile

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİNE

cezası cezası verilmiş olup,





Ghodratollah ve Zahra oğlu, 24/12/1986 İran doğumlu AZARAKHSH JOUDAKI, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karartebliğ edilememiştir.





1-7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin

İLANEN TEBLİĞİNE,





2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafyoluna başvurabileceği, başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu,





3-Hüküm fikrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı AZARAKHSH JOUDAKI'ya tebliğ yerine geçmek üzere