T.C. ARHAVİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı: 2025/288 Esas 24.07.2025
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen 30748036764 T.C Kimlik nolu, Kıymet ve Haydar oğlu, 28/07/1973 Arhavi doğumlu FATİH ALGÜL'ün 2001 yılından buyana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bilgi alınamadığından, sağ olduğu takdirde Fatih Algül'ün veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur. 24.07.2025
TC KİMLİK NO : 30748036764
ADI SOYADI : FATİH ALGÜL
BABA ADI : HAYDAR
ANA ADI : KIYMET
DOĞUM TARİHİ : 28/07/1973
DOĞUM YERİ : ARHAVİ
İKAMETGAH ADRESİ : FORT LEE / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
