Giriş Tarihi: 24.06.2025 00:01
T.C. AVANOS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. AVANOS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/25 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/25 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın vasfı Tarladır. 7.802,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulu ve kuru tarım uygulamaları yapılmaktadır. Taşınmaza yakın konumda Kayseri-Kırşehir Yolu, Kalaba Jandarma Karakol Komutanlığı, Köroğlu Un Sanayi gibi kamusal ve özel alanlar bulunmaktadır.
Adresi : Kalaba 1128 Parsel Avanos / NEVŞEHİR
Yüzölçümü : 7.802 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.145.550,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 10:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 10:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın vasfı Arsadır. Taşınmaz 19.960,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz düz bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulu ve kuru tarım uygulamaları yapılmaktadır.
Adresi : Kalaba 1414 Parsel Avanos / NEVŞEHİR
Yüzölçümü : 19.960 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 5.489.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 11:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 11:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 11:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 11:20
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Tarla vasfındadır. Taşınmaz 1.800,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde keşif günü itibari ile hububat ekilidir. Taşınmaz düz bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulu ve kuru tarım uygulamaları yapılmaktadır.
Adresi : Kalaba 1548 Parsel Avanos / NEVŞEHİR
Yüzölçümü : 11.800 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.245.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 12:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 12:20
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 12:20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 12:20
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Tarla vasfındadır. Taşınmaz 25.100,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde keşif günü itibari ile hububat ekilidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulu ve kuru tarım uygulamaları yapılmaktadır. Taşınmaz az eğimli bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmaz kadastro yoluna cepheli değildir.
Adresi : Kalaba 1575 Parsel Avanos / NEVŞEHİR
Yüzölçümü : 25.100 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.004.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: -
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 13:33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 13:33
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 13:33
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 13:33
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Tarla vasfındadır. Taşınmaz 27.000,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmaz üzerinde keşif günü itibari ile hububat ekilidir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulu ve kuru tarım uygulamaları yapılmaktadır. Taşınmaz az eğimli bir topoğrafyaya sahiptir. Taşınmaz kadastro yoluna cephelidir.
Adresi : Kalaba 1995 Parsel Avanos / NEVŞEHİR
Yüzölçümü : 27.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.080.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : TEİAŞ 5118 m2
İrtifak Hakkı : TEDAŞ 1387,37
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 14:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2025 - 14:40
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 14:40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2025 - 14:40
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No:ILN02244853
ilangovtr