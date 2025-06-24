T.C. AVANOS (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/25 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Taşınmazın vasfı Tarladır. 7.802,00 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulu ve kuru tarım uygulamaları yapılmaktadır. Taşınmaza yakın konumda Kayseri-Kırşehir Yolu, Kalaba Jandarma Karakol Komutanlığı, Köroğlu Un Sanayi gibi kamusal ve özel alanlar bulunmaktadır.





Adresi : Kalaba 1128 Parsel Avanos / NEVŞEHİR





Yüzölçümü : 7.802 m2





İmar Durumu :Yok





Kıymeti : 2.145.550,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: -



