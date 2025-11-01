T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Süleyman Sezgünsay tarafından dava konusu Samsun ili, Bafra ilçesi, Bakırpınar Mahallesi 741 parsel sayılı taşınmaza komşu 2.636,93 m2 tapusuz taşınmaz ve 6343,13 m2 taşınmazın adına tapuya tescili için Bafra Maliye Hazinesi aleyhine dava açıldığından, ekli olarak gönderilen krokide belirtilen söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/200 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 25.09.2025