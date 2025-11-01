Yeni Şafak
T.C. BAFRA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 01.11.2025 00:01

İLAN
ESAS NO :
2023/200 Esas

Davacı Süleyman Sezgünsay tarafından dava konusu Samsun ili, Bafra ilçesi, Bakırpınar  Mahallesi 741 parsel sayılı taşınmaza komşu 2.636,93 m2 tapusuz taşınmaz ve 6343,13 m2 taşınmazın adına  tapuya tescili için Bafra Maliye Hazinesi aleyhine dava açıldığından, ekli olarak gönderilen krokide belirtilen söz konusu taşınmaz üzerinde üstün hak iddia edenler var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememizin 2023/200 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 25.09.2025

