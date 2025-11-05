Giriş Tarihi: 05.11.2025 00:01
T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO
:
2016/47 Esas
KARAR NO
:
2025/378
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/09/2025 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/5 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli
10 AY HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI
ile cezalandırılan sanık Khaled v Raghdaa oğlu, 09/04/1993 d.lu, SURİYE uyruklu,
ZIYAD NAJJAR
hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca
YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.03.11.2025
