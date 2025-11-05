T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO

:

2016/47 Esas





KARAR NO

:

2025/378





5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/09/2025 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/5 maddesi gereğince 5237 sayılı TCK nun 51/1 maddesi gereği erteli

10 AY HAPİS ve 20 TL ADLİ PARA CEZASI

ile cezalandırılan sanık Khaled v Raghdaa oğlu, 09/04/1993 d.lu, SURİYE uyruklu,

ZIYAD NAJJAR

hakkında karar verilmiş olup sanığın adresine kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.





İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca

YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



