Giriş Tarihi: 15.02.2026 00:01
T.C. BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2025/712
DAVALI
:
MURAT KARAN
Davacı RAWAA SIOUD ile Davalı MURAT KARAN arasındaki çekişmeli boşanma davasında ön inceleme duruşma gününün
09/06/2026 günü saat 11:50'a
bırakıldığı, duruşma gününün ayrıca tebliğ edilmeyeceği Ali ve Nurten Oğlu, 09/10/1984 doğumlu, 18086375356 T.C.Kimlik Numaralı davalı Murat Karan'a ihtar ve tebliğ olunur.
İşbu ilan yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.
Basın No: ILN02401988