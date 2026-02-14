Giriş Tarihi: 14.02.2026 00:01
T.C. BAKIRKÖY 2. İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2023/26096 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2023/26096 ESAS
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 12/02/2026
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
159.400,00
|1 Adet
|Taşınır
|1 Adet örgü makinesi, 1020619 Seri Numaralı ORIZIO marka MJM model 36'' yuvarlak örgü makinesi
159.400,00
|1 Adet
|Taşınır
|1 Adet örgü makinesi, 109418350 Seri Numaralı ORIZIO marka J0/ G MODEL 30'' Yuvarlak örgü makinesi
159.400,00
|1 Adet
|Taşınır
|1 Adet örgü makinesi, 1019142 Seri Numaralı ORIZIO marka J0/ G MODEL 30'' Yuvarlak örgü makinesi
159.400,00
|1 Adet
|Taşınır
|1 Adet örgü makinesi, 10915552 Seri Numaralı ORIZIO marka JSV 3 MODEL 30'' Yuvarlak örgü makinesi
267.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, M11-002478 Seri Numaralı PİLOTELLİ marka JVCEM model 30 '' yuvarlak örgü maki ...
267.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, M-11-0033501 Seri Numaralı PİLOTELLİ marka JVCEM model 30 '' yuvarlak örgü ma ...
220.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 0306022 Seri Numaralı SSANGYONG marka U10.4 MODEL 34'' yuvarlak örgü makinesi ...
995.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 36790 Seri Numaralı TERROT UP 248 Tipi marka 42'' yuvarlak örgü makinesi 2012 ...
995.000,00
|1 Adet
|Taşınır
|1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 38104 Seri Numaralı TERROT SCC 548 Tipi marka 34 '' yuvarlak örgü makinesi 20 ...
500.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 25951 Seri Numaralı TERROT marka I3P184 TİPİ 34 '' yuvarlak örgü makinesi
535.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 25952 Seri Numaralı TERROT I3P184 Tipi 34 '' yuvarlak örgü makinesi
295.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 120801.01 Seri Numaralı KEUMYONG Marka KM- 1.5WV4T 36'' yuvarlak örgü makines ...
295.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet ÖRGÜ MAKİNESİ, 120801.02 Seri Numaralı KEUMYONG Marka KM- 1.5WV4T 36'' yuvarlak örgü makines ...
1.510.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet RAM MAKİNESİ, Plus - 1083 Seri Numaralı ACC Marka TP6/2400 RAM makinesi 2009 yapım yılı
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:18
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:18
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 11:18
(İİK m.114/4)
ilangovtr
Basın No: ILN02401176