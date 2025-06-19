Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. BAKIRKÖY 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Sayı :2018/470 Esas
SAYIN MEVLÜT TOPALCI
Davacı, PAŞA BAYRAM tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. D
urusma Günü: 09/07/2025 günü saat: 11:30'da
duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.12.05.2025
Basın No:ILN02243923
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