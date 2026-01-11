T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO

:

2022/280 Esas





KARAR NO

:

2022/779









Hakaret ve Basit Tehdit suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı04/11/2022 tarihli kararı ile TCK 106/1-3. cümlesi gereği

500,00 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

şeklindeki hükmün CMK md. 231/5 gereği

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK md. 231/8 gereği sanık hakkında 5 YILLIK DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE

karar verilmiş ve

Hakaret

suçundan TCK 125/1 maddesi gereği

BERAATİNE

karar verilmiş, Abubaker ve Hanıa oğlu, 31/07/1989 Mısurata doğumlu, Libya Pasaport No:D011379 olan sanık RIAD A A ABURAWAIS'ın adresine gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.





İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca

YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



