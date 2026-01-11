Giriş Tarihi: 11.01.2026 00:01
T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO
:
2022/280 Esas
KARAR NO
:
2022/779
Hakaret ve Basit Tehdit suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı04/11/2022 tarihli kararı ile TCK 106/1-3. cümlesi gereği
500,00 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,
şeklindeki hükmün CMK md. 231/5 gereği
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK md. 231/8 gereği sanık hakkında 5 YILLIK DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE
karar verilmiş ve
Hakaret
suçundan TCK 125/1 maddesi gereği
BERAATİNE
karar verilmiş, Abubaker ve Hanıa oğlu, 31/07/1989 Mısurata doğumlu, Libya Pasaport No:D011379 olan sanık RIAD A A ABURAWAIS'ın adresine gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca
YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
