Giriş Tarihi: 28.12.2025 00:01
T.C. BAKIRKÖY 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.21655289-2017/184-Ceza Dava Dosyası
İLAN
Çevreyi Kasten Kirletmek suçundan 1953 Ukraıne d.lu, sanık FAMENKO MYKOLA hakkındaki
Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, anık hakkında 22/10/2025 tarih,2017/184 E.-2025/475 K.sayılı ilamı ile TCK'nun 66/1-e,CMK'nun 223/8 maddeleri gereği düşme kararı sanığın yokluğunda verilmiştir. Karar, katılan vekilinin 06/11/2025 tarihli istinaf dilekçesi ile istinaf edilmiştir. Sanığın tebliğe yarar yurt içi ve yurt dışı açık adresi bulunmadığından sanığa ulaşılamamış olup; tebliğ işlemi yapılamamıştır.
İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca
YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Gerekçeli kararın,katılan vekilinin istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Famenko MYKOLA'ya
İlişkin, talebe uygun olarak, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememiz kalemine yada bulunulan yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi kalemine başvurularak verilecek dilekçe ile yada tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunularak hükme karşı istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğinin bildirilmesine ilişkin verilen karar sanığın yokluğunda iddia makamının huzurunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen kararın kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı ve katılan vekilinin istinaf dilekçesine karşı cevap dilekçesi vermediği takdirde kararın İstinaf Mahkemesine gönderileceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 26.12.2025
ilangovtr
Basın No: ILN02371113