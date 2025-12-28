T.C. BAKIRKÖY 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.21655289-2017/184-Ceza Dava Dosyası









İLAN





Çevreyi Kasten Kirletmek suçundan 1953 Ukraıne d.lu, sanık FAMENKO MYKOLA hakkındaki





Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, anık hakkında 22/10/2025 tarih,2017/184 E.-2025/475 K.sayılı ilamı ile TCK'nun 66/1-e,CMK'nun 223/8 maddeleri gereği düşme kararı sanığın yokluğunda verilmiştir. Karar, katılan vekilinin 06/11/2025 tarihli istinaf dilekçesi ile istinaf edilmiştir. Sanığın tebliğe yarar yurt içi ve yurt dışı açık adresi bulunmadığından sanığa ulaşılamamış olup; tebliğ işlemi yapılamamıştır.





İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca

YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,





Gerekçeli kararın,katılan vekilinin istinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanık Famenko MYKOLA'ya



