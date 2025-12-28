T.C. BAKIRKÖY 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.21655289-2023/547-Ceza Dava Dosyası









İLAN





Kasten Yaralamasuçundan Mohamed ve Saadıa kızı,1983 MISIR doğumlu, müşteki

OUSSAME AIT AHMAD;

hakkındaki





Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, sanık hakkında 14/12/2023 tarih,2023/547 E.-2023/822 K.sayılı ilamı ile 5237 SY.TCK'nun 86/1,87/3,62 maddeleri uyarınca 11 Ay 20 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında verilen bu cezanın CMK'nun 231/5.maddesi gereği HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Sanığın CMK.nın 23l/8. maddesi uyarınca 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, belirlenen denetimli serbestlik süresi içerisinde takdiren sanığa başka herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına, Denetimli serbestlik süresi içerisinde, kasten yeni bir suç işlenmemesi halinde CMK.nın 23l/l0.maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan HÜKMÜN ORTADAN KALDIRILARAK davanın DÜŞMESİNE müştekinin yokluğunda karar verilmiştir. Müştekinin tebliğe yarar yurt içi ve yurt dışı açık adresi bulunmadığından müştekiye ulaşılamamış olup; gerekçeli karar tebliğ işlemi yapılamamıştır.





İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca

YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,



