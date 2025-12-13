T.C. BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN





DOSYA NO

:

2025/469Esas





KARAR NO

:

2025/499 Karar





Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan hakkında mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18.09.2025 tarihli ilamı ile dosya hakkında Görevsizlik kararı verildiği, Ferit ve Handan oğlu, 07/05/1999 Bağcılar doğumlu

sanık ADEM ÇERÇİ

tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin

YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,



