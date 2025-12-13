Giriş Tarihi: 13.12.2025 00:01
T.C. BAKIRKÖY 49. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN
DOSYA NO
:
2025/469Esas
KARAR NO
:
2025/499 Karar
Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan hakkında mahkememizde yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18.09.2025 tarihli ilamı ile dosya hakkında Görevsizlik kararı verildiği, Ferit ve Handan oğlu, 07/05/1999 Bağcılar doğumlu
sanık ADEM ÇERÇİ
tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin
YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masraflarının sanıklardan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.11.12.2025
