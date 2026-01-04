Giriş Tarihi: 04.01.2026 00:01
T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.51697569-2023/25-Ceza Dava Dosyası
Konu :
İLAN
"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçunda nsanık Muhammed ve Şaili oğlu 10/01/1996 Hama doğumlu, 99929279062 Yabancı Kimlik numaralı sanık HALİD AMMORİ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 03/12/2025 tarih 2023/25 esas 2025/647 karar sayılı kararı ile, sanık HALİD AMMORİ'nin "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan TCK'nun 158/1-f-son maddesi gereğince neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 11.160,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı sanık HALİD AMMORİ'ye tebliğ edilememiş olup,
7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren 2 hafta içinde içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinafa kabil olmak üzere ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 30.12.2025
