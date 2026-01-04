T.C. BAKIRKÖY 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51697569-2023/25-Ceza Dava Dosyası





Konu :

İLAN









"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçunda nsanık Muhammed ve Şaili oğlu 10/01/1996 Hama doğumlu, 99929279062 Yabancı Kimlik numaralı sanık HALİD AMMORİ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda, mahkememizin 03/12/2025 tarih 2023/25 esas 2025/647 karar sayılı kararı ile, sanık HALİD AMMORİ'nin "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan TCK'nun 158/1-f-son maddesi gereğince neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 11.160,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, mahkememiz kararı sanık HALİD AMMORİ'ye tebliğ edilememiş olup,



