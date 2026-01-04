Giriş Tarihi: 04.01.2026 00:01
T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN
T.C. BAKIRKÖY 6. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
:
2025/589 Esas
DAVALI
:
VOLKAN CANPOLAT Tuna Mah. 721. Sk No: 29İç Kapı No: 3. Esenler/ İSTANBUL
Davacı Zuhal CANPOLAT tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 121 atfıyla 129/2 ve 194.md. uy. tebliğden itibaren 2 hafta içinde elinizde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davacı sayısından 1 fazla düzenlenmiş örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerlerden getirilecek belgeler içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yer alması, tanık dahil tüm delillerinizi ibraz etmeniz ve delillerin celbi için masraf yatırmanız gerektiği aksi halde delillere dayanmış sayılmaktan vazgeçmiş sayılacağınız dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02375197