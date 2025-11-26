T.C. BAKIRKÖY 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

2014/82





DAVALI

ÜLKÜ KURT









Davacı tarafından davalılara açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davası nedeniyle;





Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize, bundan önceki tebligatlarınız ilanen tebliğ yapılmış olup gerekçeli kararın da ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Gerekçeli Kararın Hüküm kısmında;





1-Asıl davanın kabulü ile, 671.691,69-TL iş göremezlik maddi zararı, 15.613,59-TL tedavi gideri zararından oluşan toplam 687.305,28-TL maddi tazminatın, 100.000,00-TL manevi tazminatın 12/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte asıl dosya davalısı Nadir Kurt'tan alınarak davacıya verilmesine,





a-Alınması gereken 53.780,83-TL karar ve ilam harcından peşin yatırılan 375,75-TL harç ve 2.314,00-TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye

51.091,08-TL karar ve ilam harcının asıl dosya davalısı Nadir Kurt'tan tahsili ile hazineye irat kaydına,





b-Davacı tarafından yatırılan 375,75-TL peşin harç,25,20-TL başvuru harcı ve 2.314,00-TL ıslah harcı olmak üzere toplam 2.714,95-TL harcın asıl davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





c-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden kabul edilen maddi tazminat talebi yönünden A.A.Ü.T. Gereğince 107.095,79-TL vekalet ücretinin ve kabul edilen manevi tazminat talebi yönünden 30.000,00-TL vekalet ücretinin asıl davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





d-Davacı tarafından yapılan ilk masraflar dahil toplam 34.993,75-TL yargılama giderinin asıl davalıdan alınarak davacıya verilmesine,





e-Davalı tarafından yapılan masrafların kararın niteliği gözetilerek kendi üzerinde bırakılmasına,





2-Birleşen davanın kabulü ile, 6.752.691,90-TL bakıcı gideri zararının 12/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte birleşen dosya davalılarından müştereken müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,





a-Alınması gereken 461.276,38-TL karar ve ilam harcından peşin yatırılan 341,55-TL harç ve 23.065,00-TL tamamlama harcının mahsubu ile bakiye

437.869,83-TL karar ve ilam harcının birleşen dosya davalılarından müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye irat kaydına,





b-Davacı tarafından yatırılan 341,55-TL peşin harç,54,40-TL başvuru harcı ve 23.065,00-TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 23.460,95-TL harcın birleşen dosya davalılarından müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,





c-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. Gereğince 606.580,76-TL vekalet ücretinin birleşen dosya davalılarından müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,





3-Kullanılmayan gider avanslarının karar kesinleştiğinde taraflara iadesine,





Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren

iki hafta

içinde Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde

İstinaf kanun yolu