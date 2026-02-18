T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N





2025/490 Esas





2025/427





Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanmak suretiyle Kişiyi Hürriyetinden yoksun Kılma suçundan şüpheliler Mehmet UĞURLU ve Birol BİLEN hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 89 ve 90. Maddesi gereğince son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair 17/07/2025 tarihli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; şüpheliler Mehmet UĞURLU ve Birol BİLEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



