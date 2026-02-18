Giriş Tarihi: 18.02.2026 00:01
T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
T.C. BAKIRKÖY 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İ L A N
DOSYA NO
:
2025/490 Esas
KARAR NO
:
2025/427
Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanmak suretiyle Kişiyi Hürriyetinden yoksun Kılma suçundan şüpheliler Mehmet UĞURLU ve Birol BİLEN hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu 89 ve 90. Maddesi gereğince son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair 17/07/2025 tarihli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olarak verilen gerekçeli karara ait dava dosyasında; şüpheliler Mehmet UĞURLU ve Birol BİLEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16/02/2026
ilangovtr
Basın No: ILN02403226