Giriş Tarihi: 17.12.2025 00:01
T.C. BAKIRKÖY BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/13689 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.800.000,00
|1
|Taşıt
|07CRM71 Plakalı , 2020 Model , BMW Marka , 30506208 Motor No'lu , WBA11AM05M7G99298 Şasi No'lu , Yak ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:39
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:39
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:39
09/12/2025
(İİK m.114/4)
