T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2025/595 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 20/10/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
Sıra No
Esas No
Davalılar
Köy
Ada Parsel
Taşınmazın Cinsi
Kamulaştırılacak Alan (m²)
|1
|2025/595
|Mehmet Yıldız
|Epçiler
|129ada 278 parsel
|Tarla
53,83 m² daimi irtifak
140,36 m² geçici irtifak
|2
|2025/596
|Ayşe Tokçoban, Zübeyde Tokçoban
|Epçiler
|129 ada 279 parsel
|Tarla
56,11 m² daimi irtifak
132,62 m² geçici irtifak
|3
|2025/597
|Rukiye Alagöz
|Epçiler
|129 ada 283 parsel
|Tarla
8,39 m² daimi irtifak
21,77 m² geçici irtifak
|4
|2025/598
|Necati Güler, Aydın Güler
|Epçiler
|129 ada 280 parsel
|Tarla
38,48 m² daimi irtifak
92,81m² geçici irtifak
|5
|2025/599
|İsmail Yıldız
Epçiler
Epçiler
129 ada 284 parsel
129 ada 282 parsel
Tarla
Tarla
30,84 m² daimi irtifak
74,78 m² geçici irtifak
25,45 m² daimi irtifak
63,19m² geçici irtifak
|6
|2025/600
|Ali Osman Kaya
Epçiler
Epçiler
129 ada 286 parsel
129 ada 285 parsel
Tarla
Tarla
23,71 m² daimi irtifak
57,55 m² geçici irtifak
33,71 m² daimi irtifak
84,06m² geçici irtifak
|7
|2025/601
|Mehmet Karahüseyinoğlu
|Epçiler
|129 ada 288 parsel
|Tarla
25,65 m² daimi irtifak
64,94 m² geçici irtifak
|8
|2025/602
|Cemal Sarıçiçek, Cemile Sarıçiçek
|Epçiler
|129 ada 289 parsel
|Tarla
31,62 m² daimi irtifak
80,20 m² geçici irtifak
|9
|2025/603
|Mehmet Yetim
|Epçiler
|129 ada 291 parsel
|Tarla
53,91 m² daimi irtifak
136,28 m² geçici irtifak
|10
|2025/604
|Hasan Yetim
Epçiler
Epçiler
129 ada 294 parsel
129 ada 290 parsel
Tarla
Tarla
58,86 m² daimi irtifak
43,10 m² daimi irtifak
107,82 m² geçici irtifak hakkı
|11
|2025/605
|Necati Kesmen
|Epçiler
|129 ada 322 parsel
|Tarla
57,16 m² daimi irtifak
50,08 m² geçici irtifak
|12
|2025/606
|Sabri Kesmen
Epçiler
Epçiler
129 ada 353 parsel
129 ada 350 parsel
Tarla
Tarla
46,39 m² daimi irtifak
116,62 m² geçici irtifak
14,46 m² daimi irtifak
106,09 m² geçici irtifak
|13
|2025/607
|Ali Sarıyaprak, Mustafa Sarıyaprak
|Epçiler
|129 ada 361 parsel
|Tarla
15,70 m² daimi irtifak
39,03 m²geçici irtifak
|14
|2025/608
|Hakkı Kesmen
|Epçiler
129 ada 363 parsel
129 ada 343 parsel
Tarla
Tarla
56,42 m² daimi irtifak
141,57 m²geçici irtifak
113,66 m² daimi irtifak
|15
|2025/609
|Selahattin Kesmen
|Epçiler
129 ada 364 parsel
129 ada 357 parsel
129 ada 356 parsel
129 ada 321 parsel
129 ada 257 parsel
129 ada 242 parsel
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
Tarla
53,49m² daimi irtifak 132,94 m²geçici irtifak
39,32m² daimi irtifak98,63 m²geçici irtifak
65,98m² daimi irtifak447,32 m²geçici irtifak
93,09 m²geçici irtifak
25,93 m² daimi irtifak1707,55m²geçici irtifak
32,56m² daimi irtifak372,25 m²geçici irtifak
|16
|2025/610
|Murat Yıldız
|Epçiler
129 ada 365 parsel
129 ada 362 parsel
Tarla
Tarla
31,07 m² daimi irtifak
38,21 m² geçici irtifak
78,74 m² daimi irtifak
194,66 m² geçici irtifak
|17
|2025/611
|Mehmet Alagöz
|Epçiler
|129 ada 366 parsel
|Tarla
35,04 m² daimi irtifak
3,20 m² geçici irtifak
|18
|2025/612
|Havva Bay, Emine Çilbaş, Rahmi Tokçoban
|Epçiler
129 ada 367 parsel
129 ada 256 parsel
Tarla
Tarla
25,08 m² daimi irtifak
694,15 m² daimi irtifak
79,20 m² geçici irtifak
|19
|2025/613
|Kemal Karakoç, Mehmet Karakoç
|Epçiler
129 ada 371 parsel
129 ada 360 parsel
Tarla
Tarla
27,22 m²daimi irtifak
91,31 m²daimi irtifak
47,86 m² geçici irtifak
|20
|2025/614
|Fatma İnan, Erol Kaymakcı, Vade Kaymakcı, Tenzile İnan, Müzeyyen Kocabıyık, Celal Kaymakcı, Bahriye Karahüseyinoğlu, Hayri Kaymakcı, Mehmet Kaymakcı, Bahri Kaymakcı, Fatma Kaymakcı, Fatma Kaymakcı, Recep Kaymakcı
|Epçiler
|129 ada 476 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım
|20,09 m² mülkiyet
|21
|2025/615
|Fatma Kesmen
|Epçiler
|129 ada 474 parsel
|Kanal ve İşletme Bakım
|3,33 m² mülkiyet
|22
|2025/616
|Fatma İnan, Erol Kaymakcı, Vade Kaymakcı, Tenzile İnan, Müzeyyen Kocabıyık, Celal Kaymakcı, Bahriye Karahüseyinoğlu, Hayri Kaymakcı, Mehmet Kaymakcı, Bahri Kaymakcı, Fatma Kaymakcı, Fatma Kaymakcı, Recep Kaymakcı, Nuri Kaymakcı
|Epçiler
129 ada 384 parsel
129 ada 479 parsel
129 ada 480 parsel
Tarla
Kanal ve İşletme Bakım
Kanal ve İşletme Bakım
89,46 m² mülkiyet
36,79 m² daimi irtifak
361,22m²geçici irtifak
103,85 m² mülkiyet
34,75 m² mülkiyet
|23
|2025/617
|İbrahim Şaldırdak
|Epçiler
|129 ada 389 parsel
|Tarla
45,47 m²daimi irtifak
136,70 m²geçici irtifak
|24
|2025/618
|Lütfi Sarıçiçek, Mehmet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Muhammet Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Fahri Sarıçiçek, Dilber Sarıçiçek, Dilek Kesmen
|Epçiler
|129 ada 390 parsel
|Tarla
36,71 m²daimi irtifak
91,60 m² geçici irtifak
|25
|2025/619
|Fatma Sarıçiçek,Ali Keleş, Ali Osman Kaya, Hasan Pamuk, İbrahim Güngörmez, Adem Çelik, Ramazan Civelek, Semra Arslan, Mustafa Civelek, Şerafettin Civelek, Hülya Ejder, Nilgün Civelek, Hatice Şimşek, Zehra Geniş, Zeliha Demirci, Rahime Birgöz, Şengül Özdemir, Fatma Çoban, Güneş Sarıçiçek, Mehmet Sarıçiçek,Nihat Kaya
|Epçiler
|129 ada 391 parsel
|Tarla
84,55 m²daimi irtifak
212,72 m² geçici irtifak
|26
|2025/620
|Kemal Karakoç, Mehmet Karakoç, Lütfi Sarıçiçek,Mehmet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Muhammet Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Fahri Sarıçiçek, Dilber Sarıçiçek, Dilek Kesmen, Hatice Altıntop, Bahri Altıntop, Muzaffer Altıntop, Halil Karakoç, Ayşe Özdil, Kezban Bacaksız, İbrahim Karakoç, Mehmet Karakoç, Nadiye Özdil, Nuriye Gönül, Mehmet Alagöz, Mehmet Tokçoban
|Epçiler
|129 ada 395 parsel
|Tarla
32,42 m²daimi irtifak
438m² geçici irtifak
|27
|2025/621
|Mustafa Kesmen, Sabri Kesmen, Ahmet Kesmen, Hakkı Erçin, Hasan Yetim, Mehmet Yetim, Hakkı Kesmen, Hatice Kaya, Maviye Kesmen
|Epçiler
|129 ada 397 parsel
|Tarla
137,31 m²daimi irtifak
360,54 m² geçici irtifak
|28
|2025/622
|Feridun Özdil, Hüseyin Gökmen, İsmail Özdil
|Epçiler
|129 ada 402 parsel
|Tarla
1,28 m²daimi irtifak
33,09 m² geçici irtifak
|29
|2025/623
|Ahmet Karakaş, Ali Karahüseyinoğlu
|Epçiler
|129 ada 404 parsel
|Tarla
24,68 m²daimi irtifak
59,49 m² geçici irtifak
|30
|2025/624
|Lütfi Sarıçiçek,Mehmet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Muhammet Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Fahri Sarıçiçek, Dilber Sarıçiçek, Dilek Kesmen, Hatice Altıntop, Bahri Altıntop, Muzaffer Altıntop, Halil Karakoç, Hüseyin Sarıçiçek, Ayşe Özdil, Kezban Bacaksız, İbrahim Karakoç, Mehmet Karakoç, Nadiye Özdil, Nuriye Gönül
|Epçiler
129 ada 403 parsel
129 ada 369 parsel
Tarla
Tarla
36,65 m² daimi irtifak
85,85 m² geçici irtifak
22,43 m² daimi irtifak 4 4,99 m² geçici irtifak
|31
|2025/625
|Hakkı Erçin, Tahir Erçin
|Epçiler
129 ada 405 parsel
129 ada 372 parsel
Tarla
Tarla
218,40 m² daimi irtifak
546,66 m² geçici irtifak
22,58 m² mülkiyet
19,31 m²daimi irtifak
1,67 m² geçici irtifak
|32
|2025/626
|Rahmi Yıldız
|Epçiler
|129 ada 406 parsel
|Tarla
29,66 m²daimi irtifak
76,12 m² geçici irtifak
