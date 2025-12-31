Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 31.12.2025 00:01

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :
2025/595 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
 

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vekili Av. Pınar AYDOĞDU tarafından mahkememizde açılan ve aşağıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur. 20/10/2025 Dava konusu taşınmaz Bartın, Merkez
Sıra No
Esas No
Davalılar
Köy
Ada Parsel
Taşınmazın Cinsi
Kamulaştırılacak Alan (m²)
12025/595Mehmet YıldızEpçiler129ada 278 parselTarla
53,83 m² daimi irtifak

140,36 m² geçici irtifak
22025/596Ayşe Tokçoban, Zübeyde TokçobanEpçiler129 ada 279 parselTarla
56,11 m² daimi irtifak

132,62 m² geçici irtifak
32025/597Rukiye AlagözEpçiler129 ada 283 parselTarla
8,39 m² daimi irtifak

21,77 m² geçici irtifak
42025/598Necati Güler, Aydın GülerEpçiler129 ada 280 parselTarla
38,48 m² daimi irtifak

92,81m² geçici irtifak
52025/599İsmail Yıldız
Epçiler

Epçiler
129 ada 284 parsel

129 ada 282 parsel
Tarla

Tarla
30,84 m² daimi irtifak

74,78 m² geçici irtifak

25,45 m² daimi irtifak

63,19m² geçici irtifak
62025/600Ali Osman Kaya
Epçiler

Epçiler
129 ada 286 parsel

129 ada 285 parsel
Tarla

Tarla
23,71 m² daimi irtifak

57,55 m² geçici irtifak

33,71 m² daimi irtifak

84,06m² geçici irtifak
72025/601Mehmet KarahüseyinoğluEpçiler129 ada 288 parselTarla
25,65 m² daimi irtifak

64,94 m² geçici irtifak
82025/602Cemal Sarıçiçek, Cemile SarıçiçekEpçiler129 ada 289 parselTarla
31,62 m² daimi irtifak

80,20 m² geçici irtifak
92025/603Mehmet YetimEpçiler129 ada 291 parselTarla
53,91 m² daimi irtifak

136,28 m² geçici irtifak
102025/604Hasan Yetim
Epçiler

Epçiler
129 ada 294 parsel

129 ada 290 parsel
Tarla

Tarla
58,86 m² daimi irtifak

43,10 m² daimi irtifak

107,82 m² geçici irtifak hakkı
112025/605Necati KesmenEpçiler129 ada 322 parselTarla
57,16 m² daimi irtifak

50,08 m² geçici irtifak
122025/606Sabri Kesmen
Epçiler

Epçiler
129 ada 353 parsel

129 ada 350 parsel
Tarla

Tarla
46,39 m² daimi irtifak

116,62 m² geçici irtifak

14,46 m² daimi irtifak

106,09 m² geçici irtifak
132025/607Ali Sarıyaprak, Mustafa SarıyaprakEpçiler129 ada 361 parselTarla
15,70 m² daimi irtifak

39,03 m²geçici irtifak
142025/608Hakkı KesmenEpçiler
129 ada 363 parsel

129 ada 343 parsel
Tarla

Tarla
56,42 m² daimi irtifak

141,57 m²geçici irtifak

113,66 m² daimi irtifak
152025/609Selahattin KesmenEpçiler
129 ada 364 parsel

129 ada 357 parsel

129 ada 356 parsel

129 ada 321 parsel

129 ada 257 parsel

129 ada 242 parsel
Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla

Tarla
53,49m² daimi irtifak 132,94 m²geçici irtifak

39,32m² daimi irtifak98,63 m²geçici irtifak

65,98m² daimi irtifak447,32 m²geçici irtifak

93,09 m²geçici irtifak

25,93 m² daimi irtifak1707,55m²geçici irtifak

32,56m² daimi irtifak372,25 m²geçici irtifak
162025/610Murat YıldızEpçiler
129 ada 365 parsel

129 ada 362 parsel
Tarla

Tarla
31,07 m² daimi irtifak

38,21 m² geçici irtifak

78,74 m² daimi irtifak

194,66 m² geçici irtifak
172025/611Mehmet AlagözEpçiler129 ada 366 parselTarla
35,04 m² daimi irtifak

3,20 m² geçici irtifak
182025/612Havva Bay, Emine Çilbaş, Rahmi TokçobanEpçiler
129 ada 367 parsel

129 ada 256 parsel
Tarla

Tarla
25,08 m² daimi irtifak

694,15 m² daimi irtifak

79,20 m² geçici irtifak
192025/613Kemal Karakoç, Mehmet KarakoçEpçiler
129 ada 371 parsel

129 ada 360 parsel
Tarla

Tarla
27,22 m²daimi irtifak

91,31 m²daimi irtifak

47,86 m² geçici irtifak
202025/614Fatma İnan, Erol Kaymakcı, Vade Kaymakcı, Tenzile İnan, Müzeyyen Kocabıyık, Celal Kaymakcı, Bahriye Karahüseyinoğlu, Hayri Kaymakcı, Mehmet Kaymakcı, Bahri Kaymakcı, Fatma Kaymakcı, Fatma Kaymakcı, Recep KaymakcıEpçiler129 ada 476 parselKanal ve İşletme Bakım20,09 m² mülkiyet
212025/615Fatma KesmenEpçiler129 ada 474 parselKanal ve İşletme Bakım3,33 m² mülkiyet
222025/616Fatma İnan, Erol Kaymakcı, Vade Kaymakcı, Tenzile İnan, Müzeyyen Kocabıyık, Celal Kaymakcı, Bahriye Karahüseyinoğlu, Hayri Kaymakcı, Mehmet Kaymakcı, Bahri Kaymakcı, Fatma Kaymakcı, Fatma Kaymakcı, Recep Kaymakcı, Nuri KaymakcıEpçiler
129 ada 384 parsel

129 ada 479 parsel

129 ada 480 parsel
Tarla

Kanal ve İşletme Bakım

Kanal ve İşletme Bakım
89,46 m² mülkiyet

36,79 m² daimi irtifak

361,22m²geçici irtifak

103,85 m² mülkiyet

34,75 m² mülkiyet
232025/617İbrahim ŞaldırdakEpçiler129 ada 389 parselTarla
45,47 m²daimi irtifak

136,70 m²geçici irtifak
242025/618Lütfi Sarıçiçek, Mehmet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Muhammet Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Fahri Sarıçiçek, Dilber Sarıçiçek, Dilek KesmenEpçiler129 ada 390 parselTarla
36,71 m²daimi irtifak

91,60 m² geçici irtifak
252025/619Fatma Sarıçiçek,Ali Keleş, Ali Osman Kaya, Hasan Pamuk, İbrahim Güngörmez, Adem Çelik, Ramazan Civelek, Semra Arslan, Mustafa Civelek, Şerafettin Civelek, Hülya Ejder, Nilgün Civelek, Hatice Şimşek, Zehra Geniş, Zeliha Demirci, Rahime Birgöz, Şengül Özdemir, Fatma Çoban, Güneş Sarıçiçek, Mehmet Sarıçiçek,Nihat KayaEpçiler129 ada 391 parselTarla
84,55 m²daimi irtifak

212,72 m² geçici irtifak
262025/620Kemal Karakoç, Mehmet Karakoç, Lütfi Sarıçiçek,Mehmet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Muhammet Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Fahri Sarıçiçek, Dilber Sarıçiçek, Dilek Kesmen, Hatice Altıntop, Bahri Altıntop, Muzaffer Altıntop, Halil Karakoç, Ayşe Özdil, Kezban Bacaksız, İbrahim Karakoç, Mehmet Karakoç, Nadiye Özdil, Nuriye Gönül, Mehmet Alagöz, Mehmet TokçobanEpçiler129 ada 395 parselTarla
32,42 m²daimi irtifak

438m² geçici irtifak
272025/621Mustafa Kesmen, Sabri Kesmen, Ahmet Kesmen, Hakkı Erçin, Hasan Yetim, Mehmet Yetim, Hakkı Kesmen, Hatice Kaya, Maviye KesmenEpçiler129 ada 397 parselTarla
137,31 m²daimi irtifak

360,54 m² geçici irtifak
282025/622Feridun Özdil, Hüseyin Gökmen, İsmail ÖzdilEpçiler129 ada 402 parselTarla
1,28 m²daimi irtifak

33,09 m² geçici irtifak
292025/623Ahmet Karakaş, Ali KarahüseyinoğluEpçiler129 ada 404 parselTarla
24,68 m²daimi irtifak

59,49 m² geçici irtifak
302025/624Lütfi Sarıçiçek,Mehmet Sarıçiçek, Cihan Kesmen, Muhammet Sarıçiçek, Gülfidan İlhan, Fahri Sarıçiçek, Dilber Sarıçiçek, Dilek Kesmen, Hatice Altıntop, Bahri Altıntop, Muzaffer Altıntop, Halil Karakoç, Hüseyin Sarıçiçek, Ayşe Özdil, Kezban Bacaksız, İbrahim Karakoç, Mehmet Karakoç, Nadiye Özdil, Nuriye GönülEpçiler
129 ada 403 parsel

129 ada 369 parsel
Tarla

Tarla
36,65 m² daimi irtifak

85,85 m² geçici irtifak

22,43 m² daimi irtifak 4 4,99 m² geçici irtifak
312025/625Hakkı Erçin, Tahir ErçinEpçiler
129 ada 405 parsel

129 ada 372 parsel
Tarla

Tarla
218,40 m² daimi irtifak

546,66 m² geçici irtifak

22,58 m² mülkiyet

19,31 m²daimi irtifak

1,67 m² geçici irtifak
322025/626Rahmi YıldızEpçiler129 ada 406 parselTarla
29,66 m²daimi irtifak

76,12 m² geçici irtifak
ilangovtr
Basın No: ILN02373665