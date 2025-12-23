T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden 400 kV. Uygar RES TM - İzmir Havza TM Enerji İletim Hattı nedeniyle, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesi talep edilmektedir. İlgililerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, bu tür davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bergama Şubesi’ne yatırılacağı, davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan/tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiği hususu ilan olunur. 10/12/2025