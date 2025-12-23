Yeni Şafak
T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 23.12.2025 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/42-43-44-45-46-47-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-74-75

Davacı TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden 400 kV. Uygar RES TM - İzmir Havza TM Enerji İletim Hattı nedeniyle, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesi talep edilmektedir. İlgililerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, bu tür davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bergama Şubesi’ne yatırılacağı, davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan/tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiği hususu ilan olunur. 10/12/2025 

İli: İzmir 
           
İlçesi: Bergama 
           
Vasfı: Tarla
ESAS
DAVALILAR
MAH./ADA/ PARSEL
MÜLKİYET /

İRTİFAK ALANI
2025/42İlyas AyKozluca 125/1480/754,05 m²
2025/43
Meryem Erdinç,

Safiye Uçar
Kozluca 135/1190/706,15 m²
2025/44
Ali Varol,

Aziz Varol,

Hatice Varol,

Mukatter Varol,

Sahriye Varol
Kozluca 135/1240/1198,04 m²
2025/45Mehmet Ali Karaaslan
Kozluca 126/39

Kozluca 126/41
0/500,00 m²

0/267,29 m²
2025/46Hakan ŞimşirKozluca 126/340/205,08 m²
2025/47Fikri ErcanKozluca 126/300/621,45 m²
2025/50Mehmet AliFenercioğluGöçbeyli 177/70/6342,78 m²
2025/51
Abdurahman Ateş,

Eşe Arslan,

Ramazan Aslan
Göçbeyli 177/40/1180,87 m²
2025/52
Berrin Üreten

Serap Nayman
Bölcek 138/50/3462,02 m²
2025/53
Bilir Altay

Mustafa Ayas

Nilşen Karaağaç
Bölcek 134/2510,49 m²/1609,52m²
2025/54Bilir Altay, Ali Acun, Hüsnüye Acun, Sezgin Acun, Mustafa Acun, Nabi Acun, Saadet Acun, Arif Acun, Ayşe Aytuğ, Acar Çetiner, Barış Çetiner, Çetin Acun, Emine Acun, Serdar Acun, Şakir Acun, Ümit Acun, Zeynep Karagöz, Halil İbrahim Acun, Sevim AcunBölcek 137/40/2360,7 m²
2025/55Halil İbrahim BalcıÇamoba 183/18Çamoba 186/1
115,61 m²/1589,19m²

0/1065,13 m²
2025/56Enver AYKozluca 135/90372,80 m²/1899,46m²
2025/57Ali ÖzçelikKozluca 135/920/1243,69 m²
2025/58
Hüseyin Varol, Gülender Varol, Gülsüm Varol Öztürk, Arife Varol,

Ruşen Varol
Çamoba 186/30/327,60 m²
2025/59Ali Balcı, Nurettin Balcı, Mustafa BalcıKozluca 126/430/2113,51 m²
2025/60Sevinç AnaçlıGöçbeyli 178/190/1028,81 m²
2025/61Lütfi KaracanSarıcalar 121/1830/3261,66 m²
2025/62İsmail VarolSarıcalar 121/1860/2807,40 m²
2025/63Hasan Ali DallıkSarıcalar 121/1760/3747,63 m²
2025/64Ali Rıza Eresen
Bölcek

129/7

129 /9

140 /1
0/2524,98 m²

0/1584,37 m²

0/7606,92 m²
2025/74
Vahide TURAN

Habip TURAN

Nadide PINAR

Tuğçe ÇALIŞKAN
Kozluca 126/2730,12 m²/4188,18 m²
2025/75Mehmet Emin ERESENBölcek 131/495,76 m²/4412,74 m²
ilangovtr
Basın No: ILN02366666