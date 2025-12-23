Giriş Tarihi: 23.12.2025 00:01
T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Davacı TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü vekili tarafından Mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarında; aşağıda tapu bilgileri belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden 400 kV. Uygar RES TM - İzmir Havza TM Enerji İletim Hattı nedeniyle, 4650 sayılı Yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedellerinin tespiti ile davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesi talep edilmektedir. İlgililerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği, bu tür davalarda husumetin TEİAŞ Genel Müdürlüğü aleyhine yöneltileceği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bergama Şubesi’ne yatırılacağı, davalıların konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan/tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye bildirmeleri gerektiği hususu ilan olunur. 10/12/2025
ESAS
DAVALILAR
MAH./ADA/ PARSEL
MÜLKİYET /
İRTİFAK ALANI
|2025/42
|İlyas Ay
|Kozluca 125/148
|0/754,05 m²
|2025/43
Meryem Erdinç,
Safiye Uçar
|Kozluca 135/119
|0/706,15 m²
|2025/44
Ali Varol,
Aziz Varol,
Hatice Varol,
Mukatter Varol,
Sahriye Varol
|Kozluca 135/124
|0/1198,04 m²
|2025/45
|Mehmet Ali Karaaslan
Kozluca 126/39
Kozluca 126/41
0/500,00 m²
0/267,29 m²
|2025/46
|Hakan Şimşir
|Kozluca 126/34
|0/205,08 m²
|2025/47
|Fikri Ercan
|Kozluca 126/30
|0/621,45 m²
|2025/50
|Mehmet AliFenercioğlu
|Göçbeyli 177/7
|0/6342,78 m²
|2025/51
Abdurahman Ateş,
Eşe Arslan,
Ramazan Aslan
|Göçbeyli 177/4
|0/1180,87 m²
|2025/52
Berrin Üreten
Serap Nayman
|Bölcek 138/5
|0/3462,02 m²
|2025/53
Bilir Altay
Mustafa Ayas
Nilşen Karaağaç
|Bölcek 134/2
|510,49 m²/1609,52m²
|2025/54
|Bilir Altay, Ali Acun, Hüsnüye Acun, Sezgin Acun, Mustafa Acun, Nabi Acun, Saadet Acun, Arif Acun, Ayşe Aytuğ, Acar Çetiner, Barış Çetiner, Çetin Acun, Emine Acun, Serdar Acun, Şakir Acun, Ümit Acun, Zeynep Karagöz, Halil İbrahim Acun, Sevim Acun
|Bölcek 137/4
|0/2360,7 m²
|2025/55
|Halil İbrahim Balcı
|Çamoba 183/18Çamoba 186/1
115,61 m²/1589,19m²
0/1065,13 m²
|2025/56
|Enver AY
|Kozluca 135/90
|372,80 m²/1899,46m²
|2025/57
|Ali Özçelik
|Kozluca 135/92
|0/1243,69 m²
|2025/58
Hüseyin Varol, Gülender Varol, Gülsüm Varol Öztürk, Arife Varol,
Ruşen Varol
|Çamoba 186/3
|0/327,60 m²
|2025/59
|Ali Balcı, Nurettin Balcı, Mustafa Balcı
|Kozluca 126/43
|0/2113,51 m²
|2025/60
|Sevinç Anaçlı
|Göçbeyli 178/19
|0/1028,81 m²
|2025/61
|Lütfi Karacan
|Sarıcalar 121/183
|0/3261,66 m²
|2025/62
|İsmail Varol
|Sarıcalar 121/186
|0/2807,40 m²
|2025/63
|Hasan Ali Dallık
|Sarıcalar 121/176
|0/3747,63 m²
|2025/64
|Ali Rıza Eresen
Bölcek
129/7
129 /9
140 /1
0/2524,98 m²
0/1584,37 m²
0/7606,92 m²
|2025/74
Vahide TURAN
Habip TURAN
Nadide PINAR
Tuğçe ÇALIŞKAN
|Kozluca 126/27
|30,12 m²/4188,18 m²
|2025/75
|Mehmet Emin ERESEN
|Bölcek 131/4
|95,76 m²/4412,74 m²