T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

2025/433





2025/667









İLAN





Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nin 09/12/2025 tarih, 2025/433 Esas ve 2025/667 sayılı kararı ile sanıklar Esra YAVAŞ, Hatice BİTİGEN ve Samet AÇIKGÖNÜL hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan açılan kamu davasında;





Sanık Hatice BİTİGEN

hakkında

"Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık"

suçundan

neticeten 3 yıl 4 ay hapis ve 41.660,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına

dair verilen kararın

sanık HATİCE BİTİGEN

(A......n kızı, A..e'den olma, 11/03/1997 doğumlu. T.C. Kimlik No:132*****526)'in Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.





7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın

İLANEN TEBLİĞİNE,





İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,





Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren

15 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

,

tebliğden itibaren

İKİ HAFTA İÇİNDE

Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek

Soma Ağır Ceza Mahkemesi

nezdinde

İTİRAZ

kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları,





İLANEN TEBLİĞ OLUNUR