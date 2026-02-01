T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No

İLAN





Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21/11/2025 tarih, 2025/248 Esas ve 2025/618 sayılı kararı ile sanıklar Okay KESKİN, Ali DALYAN, Hasan TANRIKULU ve Serkan DEMİRKIRAN hakkında "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan açılan kamu davasında;





Sanık Hasan TANRIKULU

hakkında

"Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık"

suçundan

neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 4.580,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının TCK'nın 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine

dair verilen kararın

sanık HASAN TANRIKULU

(A...n oğlu, M......e'den olma, 01/01/1997 doğumlu. T.C. Kimlik No:338*****606)'nun Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.





7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın

İLANEN TEBLİĞİNE,





İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,





Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren

15 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağına

tebliğden itibaren

İKİ HAFTA İÇİNDE

Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek

Soma Ağır Ceza Mahkemesi

nezdinde

İTİRAZ

kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları,





İLANEN TEBLİĞ OLUNUR