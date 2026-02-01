Giriş Tarihi: 01.02.2026 00:01
T.C. BERGAMA AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Esas No
:
2025/248
Karar No :
2025/618
İLAN
Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21/11/2025 tarih, 2025/248 Esas ve 2025/618 sayılı kararı ile sanıklar Okay KESKİN, Ali DALYAN, Hasan TANRIKULU ve Serkan DEMİRKIRAN hakkında "Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan açılan kamu davasında;
Sanık Hasan TANRIKULU
hakkında
"Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık"
suçundan
neticeten 1 yıl 8 ay hapis ve 4.580,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis cezasının TCK'nın 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine
dair verilen kararın
sanık HASAN TANRIKULU
(A...n oğlu, M......e'den olma, 01/01/1997 doğumlu. T.C. Kimlik No:338*****606)'nun Türkiye'de bulunan mevcut adreslerine tebligat imkanı bulunamamıştır.
7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın
İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren
15 GÜN sonra tebliğ edilmiş sayılacağına
,
tebliğden itibaren
İKİ HAFTA İÇİNDE
Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek
Soma Ağır Ceza Mahkemesi
nezdinde
İTİRAZ
kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları,
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR
. 29/01/2026
