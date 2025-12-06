T.C. BEYKOZ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

AYŞE KOCAOLUK MEHMET KOCAOLUK FATMA ŞİŞMAN Mahkememizce aldırılan 24/02/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre; Dava konusu İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Paşabahçe Mahallesi, 215 ada 10 parselde bulunan Kır Sokak No:2 adresindeki bina ve bahçesinde davacı tarafça yapıldığı beyan edilen masrafların dava tarihindeki (23.11.2023) değeri 429.911,73 TL olarak tespit edildiğini, tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin, taşınmazın kullanımı hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren üç aylık yasal süre içinde mahkememize başvurmaları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.