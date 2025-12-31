Giriş Tarihi: 31.12.2025 00:01
T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/36 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 20/12/2025Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
(1) NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri:
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Akpınar Köyü, Arpalık Mevkii, 265 parseldeki 5.000,00 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parselin kadastral yolu vardır. Killi-tınlı toprak yapısında olup, makinalı tarıma elverişli kuru tarım arazisi özelliğindedir.
Kıymeti :
1.000.000,00 TL = >
KDV Oranı:
%10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 10:17=>Bitiş Tarih ve Saati:
24/02/2026 - 10:17
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 10:17=>Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 10:17
(2) NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri:
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Akpınar Köyü, Arpalık Mevkii, 271 parseldeki 17.100,00 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parselin kadastral yolu yoktur. Killi-tınlı toprak yapısında olup, makinalı tarıma elverişli kuru tarım arazisi özelliğindedir.
Kıymeti :
3.078.000,00 TL = >
KDV Oranı:
%10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 14:47=>Bitiş Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 14:47
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 14:47=>Bitiş Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 14:47
(3) NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri:
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kaldırımbaşı Köyü, Dikenlik Mevkii, 101 ada, 8 parseldeki 4.255,65 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parselin kadastral yolu yoktur. Killi-tınlı toprak yapısında olup, makinalı tarıma elverişli sulu tarım arazisi özelliğindedir. 2031 m2 Kısımda TEK Genel Müdürlüğü lehine Daimi İrtifak Hakkı" beyanı vardır.
Kıymeti :
1.361.808,00 TL = >
KDV Oranı:
%10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 12:17=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 12:17
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 12:17=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 12:17
(4) NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri:
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kaldırımbaşı Köyü, Dikenlik Mevkii, 105 ada, 17 parseldeki 5.177,02 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parselin kadastral yolu vardır. Killi-tınlı toprak yapısında makinalı tarıma elverişli sulu tarım arazisi özelliğindedir.
Kıymeti :
1.656.646,40 TL = >
KDV Oranı:
%10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 13:47=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 13:47
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 13:47=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 13:47
(5) NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri:
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kaldırımbaşı Köyü, Köyiçi Mevkii, 134 ada, 9 parseldeki 1.367,11 m2 avlulu ev vasıflı taşınmaz. Kadastral yolacephelidir. Hali hazırda taşınmaz üzerinde krokide A harfi ile gösterilen III-A yapı grubunda, 71,85 m2 taban alanlı iki katlı, zemin katta 3 oda 1 mutfak ve banyo, birinci katta 3 oda 1 salon, mutfak ve banyodan oluşan betonarme yapı bulunmaktadır.
Kıymeti :
5.490.800,00 TL = >
KDV Oranı:
%20
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/02/2026 - 14:47=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 14:47
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/03/2026 - 14:47=>Bitiş Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 14:47
(6) NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı ve Özellikleri:
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mah. Tütüncü Deresi Mevkii, 3 ada, 34 parseldeki 5.934,84 m2 tarla vasıflı taşınmaz. Parselin kadastral yolu vardır. Killi-tınlı toprak yapısında olup, makinalı tarıma elverişli, hafif ve orta eğimli, kuru tarım arazisi özelliğindedir.
Kıymeti :
1.899.148,80 TL = >
KDV Oranı:
%101.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 10:17=>Bitiş Tarih ve Saati: 26/02/2026 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/03/2026 - 10:17=>Bitiş Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 10:17
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
