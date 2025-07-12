Giriş Tarihi: 12.07.2025 00:01
T.C. BİGA.1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. BİGA.1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/33 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2025/33 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.28/06/2025Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Milletkırı Mevkii, 292 parseldeki 3.300,00 m2 tarla
Kıymeti :
990.000,00 TL =>
KDV Oranı :
%10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2025 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati:
20/08/2025 - 10:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 10:14
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Çilektepe Mevkii, 379 parseldeki 750,00 m2 tarla
Kıymeti :
282.600,00 TL =>
KDV Oranı :
%10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2025 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati:
20/08/2025 - 11:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 11:14
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Mezaryanı Mevkii, 948 parseldeki 6.375,00 m2 tarla
Kıymeti :
1.785.000,00 TL =>
KDV Oranı :
%10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2025 - 12:14
Bitiş Tarih ve Saati:
20/08/2025 - 12:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 12:14
Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 12:14
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Sazlıdere Mevkii, 1094 parseldeki 10.550,00 m2 tarla
Kıymeti
:
1.899.000,00 TL =>
KDV Oranı
:
%10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2025 - 13:44=>Bitiş Tarih ve Saati:
20/08/2025 - 13:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 13:44=>Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 13:44
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Sazlıdere Mevkii, 1095 parseldeki 14.625,00 m2 tarla
Kıymeti
:
2.632.500,00 TL =>
KDV Oranı
:
%10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2025 - 14:44
Bitiş Tarih ve Saati:
20/08/2025 - 14:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 14:44
Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 14:44
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Sarpdere Mevkii, 1304 parseldeki 5.500,00 m2 tarla
Kıymeti :
1.210.000,00 TL =>
KDV Oranı :
%10
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/08/2025 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati:
21/08/2025 - 10:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 11/09/2025 - 10:14 Bitiş Tarih ve Saati: 18/09/2025 - 10:14
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02258929