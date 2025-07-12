T.C. BİGA.1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

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2025/33 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.28/06/2025Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Milletkırı Mevkii, 292 parseldeki 3.300,00 m2 tarla





Kıymeti :

990.000,00 TL =>

KDV Oranı :

%10





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2025 - 10:14





Bitiş Tarih ve Saati:

20/08/2025 - 10:14





2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 10:14





Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 10:14





2 NO'LU TAŞINMAZIN





Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Çilektepe Mevkii, 379 parseldeki 750,00 m2 tarla





Kıymeti :

282.600,00 TL =>

KDV Oranı :

%10





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2025 - 11:14





Bitiş Tarih ve Saati:

20/08/2025 - 11:14





2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 11:14





Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 11:14





3 NO'LU TAŞINMAZIN





Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Mezaryanı Mevkii, 948 parseldeki 6.375,00 m2 tarla





Kıymeti :

1.785.000,00 TL =>

KDV Oranı :

%10





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2025 - 12:14





Bitiş Tarih ve Saati:

20/08/2025 - 12:14





2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 12:14





Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 12:14





4 NO'LU TAŞINMAZIN





Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Sazlıdere Mevkii, 1094 parseldeki 10.550,00 m2 tarla





Kıymeti

:

1.899.000,00 TL =>

KDV Oranı

:

%10





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2025 - 13:44=>Bitiş Tarih ve Saati:

20/08/2025 - 13:44





2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 13:44=>Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 13:44





5 NO'LU TAŞINMAZIN





Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Sazlıdere Mevkii, 1095 parseldeki 14.625,00 m2 tarla





Kıymeti

:

2.632.500,00 TL =>

KDV Oranı

:

%10





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2025 - 14:44





Bitiş Tarih ve Saati:

20/08/2025 - 14:44





2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/09/2025 - 14:44





Bitiş Tarih ve Saati: 17/09/2025 - 14:44





6 NO'LU TAŞINMAZIN





Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Çelikgürü Köyü, Sarpdere Mevkii, 1304 parseldeki 5.500,00 m2 tarla





Kıymeti :

1.210.000,00 TL =>

KDV Oranı :

%10





1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/08/2025 - 10:14





Bitiş Tarih ve Saati:

21/08/2025 - 10:14