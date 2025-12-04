Giriş Tarihi: 04.12.2025 00:01
T.C. BİNGÖL AİLE MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2025/28 Esas
DAVALI
:
ABBAS BOZTEPE ( 16*******238 TCKN)' Bozhüyük Köyü Gürün/ SİVAS
Davacı Zehra Boztepe tarafından aleyhinize açılan 10.000 TL Önlem Nafakası davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinin tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı ve tüm delillerinizi sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNMAKLA
Duruşma Günü: 17/02/2026 günü saat: 10:10'da
duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.31/10/2025
