Giriş Tarihi: 11.02.2026 00:01
T.C. BORNOVA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
Sıra No
İlçesi
Mahallesi
Adres Pafta/ Ada/ Parsel
Cinsi
Yüz ölçümü
(m2)
Tahmini (Muhammen) Bedel (TL)
Geçici Teminatı
(TL)
Fiili Durumu
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1
Bornova
Altındağ
14908 parsel
Arsa
246,52
6.163.000,00
184.890,00
İşgalli
26.02.2026
09:00
2
Bornova
Altındağ
5227 parsel
Arsa
146,00
2.190.000,00
65.700,00
İşgalli
26.02.2026
09:10
3
Bornova
Altındağ
7546 ada 2 parsel
Arsa
109,00
1.362.500,00
40.875,00
İşgalli
26.02.2026
09:20
4
Bornova
Altındağ
7546 ada 9 parsel
1 katlı bina
123,00
1.537.500,00
46.125,00
-
26.02.2026
09:30
5
Bornova
Egemenlik
10927 ada
2 parsel
Zeytin Ağaçlı Tarla
1.328,76
39.900.000,00
1.197.000,00
İşgalli
26.02.2026
09:40
6
Bornova
Ergene
3555 ada
23 parsel
Arsa
43,00
1.505.000,00
45.150,00
İşgalli
26.02.2026
09:50
7
Bornova
Ergene
4873 ada
10 parsel
Avlulu 1 Katlı Ev
211,00
8.440.000,00
253.200,00
İşgalli
26.02.2026
10:00
8
Bornova
Ergene
4884 ada
5 parsel
Avlulu 1 Katlı Ev
234,00
10.530.000,00
315.900,00
İşgalli
26.02.2026
10:10
9
Bornova
Ergene
4884 ada
7 parsel
Avlulu 1 katlı ev
240,00
10.800.000,00
324.000,00
-
26.02.2026
10:20
10
Bornova
Gürpınar
535 ada
2 parsel
Arsa
371,00
8.718.500,00
261.555,00
-
26.02.2026
10:30
11
Bornova
Gürpınar
535 ada
3 parsel
Arsa
360,00
8.460.000,00
253.800,00
-
26.02.2026
10:40
12
Bornova
Gürpınar
22543 ada 5 parsel
Arsa
270,69
8.150.000,00
244.500,00
-
26.02.2026
10:50
13
Bornova
Gürpınar
22582 ada 8 parsel
Arsa
327,91
6.000.000,00
180.000,00
-
26.02.2026
11:00
14
Bornova
Pınarbaşı
Gürpınar
13098 ada
4 parsel
Arsa
5.257,00
110.000.000,00
3.300.000,00
İşgalli
26.02.2026
11:10
15
Bornova
Gürpınar
13078 ada
5 parsel
Arsa
2.339,00
53.750.000,00
1.612.500,00
İşgalli
26.02.2026
11:20
16
Bornova
Pınarbaşı
Gürpınar
543 ada
1 parsel
Arsa
658,00
17.108.000,00
513.240,00
-
26.02.2026
11:30
17
Bornova
Pınarbaşı
Gürpınar
13079 ada
1 parsel
Arsa
764,00
22.920.000,00
687.600,00
-
26.02.2026
11:40
18
Bornova
Işıklar
11061 ada
4 parsel
Arsa
2.067,00
76.479.000,00
2.294.370,00
-
26.02.2026
11:50
19
Bornova
Işıklar
11022 ada
5 parsel
Arsa
626,00
25.040.000,00
751.200,00
-
26.02.2026
12:00
20
Bornova
Işıklar
11142 ada
3 parsel
Arsa
512,00
21.760.000,00
652.800,00
-
26.02.2026
12:30
21
Bornova
Kemalpaşa
22937 ada
3 parsel
Arsa
1.734,99
69.400.000,00
2.082.000,00
İşgalli
26.02.2026
12:40
22
Bornova Kemalpaşa
401 ada
5 parsel
Arsa
1.455,00
53.000.000,00
1.590.000,00
İşgalli
26.02.2026
12:50
23
Bornova
Kemalpaşa
13091 ada
1 parsel
Arsa
911,00
31.885.000,00
956.550,00
-
26.02.2026
13:00
24
Bornova
Kemalpaşa
507 ada
8 parsel
Arsa
201,00
4.623.000,00
138.690,00
-
26.02.2026
13:10
25
Bornova
Naldöken
18876 ada
8 parsel
Arsa
765,00
19.125,000.00
573.750.00
-
26.02.2026
13:20
26
Bornova
Yaka
162 ada 34 parsel
Bağ
9.249,88
30.062.110,00
901.863,30
-
26.02.2026
13:30
Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının yani Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
Tebligat için adres beyanı,
T.C. Kimlik aslı, fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,
Noter tasdikli imza beyannamesi,
2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu
(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,
Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)**,
Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)***.
İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu
(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)**,
Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)***.
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarını gösterir EKAP sorgu sonuçlarını vermek zorundadır.
Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.