T.C. BORNOVA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No İlçesi Mahallesi Adres Pafta/ Ada/ Parsel Cinsi Yüz ölçümü (m2) Tahmini (Muhammen) Bedel (TL) Geçici Teminatı (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi İhale Saati 1 Bornova Altındağ 14908 parsel Arsa 246,52 6.163.000,00 184.890,00 İşgalli 26.02.2026 09:00 2 Bornova Altındağ 5227 parsel Arsa 146,00 2.190.000,00 65.700,00 İşgalli 26.02.2026 09:10 3 Bornova Altındağ 7546 ada 2 parsel Arsa 109,00 1.362.500,00 40.875,00 İşgalli 26.02.2026 09:20 4 Bornova Altındağ 7546 ada 9 parsel 1 katlı bina 123,00 1.537.500,00 46.125,00 - 26.02.2026 09:30 5 Bornova Egemenlik 10927 ada 2 parsel Zeytin Ağaçlı Tarla 1.328,76 39.900.000,00 1.197.000,00 İşgalli 26.02.2026 09:40 6 Bornova Ergene 3555 ada 23 parsel Arsa 43,00 1.505.000,00 45.150,00 İşgalli 26.02.2026 09:50 7 Bornova Ergene 4873 ada 10 parsel Avlulu 1 Katlı Ev 211,00 8.440.000,00 253.200,00 İşgalli 26.02.2026 10:00 8 Bornova Ergene 4884 ada 5 parsel Avlulu 1 Katlı Ev 234,00 10.530.000,00 315.900,00 İşgalli 26.02.2026 10:10 9 Bornova Ergene 4884 ada 7 parsel Avlulu 1 katlı ev 240,00 10.800.000,00 324.000,00 - 26.02.2026 10:20 10 Bornova Gürpınar 535 ada 2 parsel Arsa 371,00 8.718.500,00 261.555,00 - 26.02.2026 10:30 11 Bornova Gürpınar 535 ada 3 parsel Arsa 360,00 8.460.000,00 253.800,00 - 26.02.2026 10:40 12 Bornova Gürpınar 22543 ada 5 parsel Arsa 270,69 8.150.000,00 244.500,00 - 26.02.2026 10:50 13 Bornova Gürpınar 22582 ada 8 parsel Arsa 327,91 6.000.000,00 180.000,00 - 26.02.2026 11:00 14 Bornova Pınarbaşı Gürpınar 13098 ada 4 parsel Arsa 5.257,00 110.000.000,00 3.300.000,00 İşgalli 26.02.2026 11:10 15 Bornova Gürpınar 13078 ada 5 parsel Arsa 2.339,00 53.750.000,00 1.612.500,00 İşgalli 26.02.2026 11:20 16 Bornova Pınarbaşı Gürpınar 543 ada 1 parsel Arsa 658,00 17.108.000,00 513.240,00 - 26.02.2026 11:30 17 Bornova Pınarbaşı Gürpınar 13079 ada 1 parsel Arsa 764,00 22.920.000,00 687.600,00 - 26.02.2026 11:40 18 Bornova Işıklar 11061 ada 4 parsel Arsa 2.067,00 76.479.000,00 2.294.370,00 - 26.02.2026 11:50 19 Bornova Işıklar 11022 ada 5 parsel Arsa 626,00 25.040.000,00 751.200,00 - 26.02.2026 12:00 20 Bornova Işıklar 11142 ada 3 parsel Arsa 512,00 21.760.000,00 652.800,00 - 26.02.2026 12:30 21 Bornova Kemalpaşa 22937 ada 3 parsel Arsa 1.734,99 69.400.000,00 2.082.000,00 İşgalli 26.02.2026 12:40 22 Bornova Kemalpaşa 401 ada 5 parsel Arsa 1.455,00 53.000.000,00 1.590.000,00 İşgalli 26.02.2026 12:50 23 Bornova Kemalpaşa 13091 ada 1 parsel Arsa 911,00 31.885.000,00 956.550,00 - 26.02.2026 13:00 24 Bornova Kemalpaşa 507 ada 8 parsel Arsa 201,00 4.623.000,00 138.690,00 - 26.02.2026 13:10 25 Bornova Naldöken 18876 ada 8 parsel Arsa 765,00 19.125,000.00 573.750.00 - 26.02.2026 13:20 26 Bornova Yaka 162 ada 34 parsel Bağ 9.249,88 30.062.110,00 901.863,30 - 26.02.2026 13:30

1) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 26.02.2026 Perşembe günü ve yukarıda belirtilen saatlerde Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Meclis Salonu) nde satışı yapılacaktır.

Kapalı Teklif Usulü

Tekliflerin hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Tekliflerin verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının yani Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarfların açılması:

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

A. Gerçek kişi olması halinde;

Tebligat için adres beyanı,

T.C. Kimlik aslı, fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,

Noter tasdikli imza beyannamesi,

2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu

(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,

Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)**,

Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)***.

B. Tüzel kişi olması halinde ,

İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu

(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,

Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)**,

Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)***.

C. Ortak girişimlerden,

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu

** Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru dilekçesi

*** Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini ve ihalelere katılmaktan yasaklı olmadıklarını gösterir EKAP sorgu sonuçlarını vermek zorundadır.

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

3) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.