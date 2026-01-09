T.C. BURSA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Emrah Yılmaz'ın, Davalı Onurcan Demir (10330650110 T.C. Kimlik Numaralı), aleyhine mahkememize açmış olduğu İtirazın İptali (Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılama sırasında, Davalı'nın Nüfus Müdürlüğü sisteminde mernis adresinin bulunmadığı/ bildirmediğinden dolayı tebliğ işlemlerinin yapılamadığı, adres tespiti için araştırma yapıldığı ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, mahkememizce Davalı Onurcan Demir (10330650110 T.C. Kimlik Numaralı)'e dava dilekçesi, ekleri ile tensip tutanağını bildirir ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Tüm aramalara ve araştırmalara rağmen tensip tutanağı ve dava dilekçesi tebliğ edilemeyen davalı Onurcan Demir (10330650110 T.C. Kimlik Numaralı)'e 7201 sayılı tebligat kanunun 29/1.maddesi gereğince; dava dilekçesi, ekleri ve tensip tutanağının ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz ve bir vekil ile temsil ettirmeniz, gelmediğiniz ve vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda devam edeceği ve karara bağlanacağı husus ihtar olunur.