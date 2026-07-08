T.C. BURSA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Müvekkilinin babası olan ŞEMSETTİN BAYKARA (T.C.no 17696744958) Siirt ili, Eruh İlçesi Çizmeli Köyü, 27 cilt, 31 hane, 22 BSN nüfusuna kayıtlı olup yaklaşık olarak 35 yıldır haber alınamadığını, tüm aramalara rağmen bulunamadığını, son haber alınan tarihin 1991 yılı olduğunu, bu nedenle Şemsettin Baykara hakkında TMK'.nın 33/2. maddesi uyarınca Gaipliğine karar verileceğinden gaip olduğu iddia olunan kişi ile ilgili olarak bilgisi olanları ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2026/715 Esas sayılı dosyasına müracaat ederek bilgi vermeleri hususu

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

GAİP TC KİMLİK NO : 17696744958

ADI SOYADI : ŞEMSETTİN BAYKARA

BABA ADI : MEHMET

ANA ADI : FADİLE

DOĞUM TARİHİ : 02/04/1971

DOĞUM YERİ : ERUH

İKAMETGAH ADRESİ :