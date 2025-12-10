T.C. BURSA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Konu

:4721 sayılı TMK'nın 33/2. Maddesi gereğince gaiplik İlanı





HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BURSA ÇEVRE ŞEHIRCILIK VE İKLIM DEĞIŞIKLIĞI İL MÜD İSMAIL KIZI HABIBE KAYYIMI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;





Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27/01/2015 tarih ve 2014/1843 Esas ve2015/118 sayılı kararı ile Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Yıldırım Mahallesi, 3883 ada, 1 parsel 44,05 m2 sayılı taşınmazın sahibi ve kimlik bilgileri belli olmayan taşınmazın hissedarlarından maliki İsmail mirasçıları kızı Habibe hakkında Bursa Defterdarı kayyım olarak atandığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hazine tarafından gaiplik kararı verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fırkası gereğince bir ( 1 ) er ay arayla iki ( 2 ) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;





Bir ( 1 ) er ay ara ile yapılacak iki ( 2 ) ilandan ve ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğin eve mirasın devlete geçeceği

İLAN

olunur.





TAPU MALİKLERİ Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Yıldırım Mahallesi, 3883 ada, 1 parsel 44,05 m2 sayılı taşınmaz



