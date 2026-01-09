T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara ve bilirkişi raporuna

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/233 TLMT.

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, ALAADDİN Mahalle/Köy, 4742 Ada, 4 Parsel, BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle; Mimari projesine göre bodrum kat+zemin kat+1.çekme katlı kargir yapı ve bodrum kat+zemin kat+1 katlı taş yapı bulunmaktadır. Kargir yapı projesine göre bodrum kat 90,00 m², zemin kat 166,00 m², 1.kat 179,00 m² çekme kat 64,00 m² olmak üzere 499,00 m² kapalı alana sahiptir. Keşif icrasındaki incelemede çekme kattaki teras alanlarının kapatıldığı tam kata dönüştürüldüğü, 72,00 m² kapalı alan oluşturulduğu, 28,00 m² çatı katı inşa edildiği tespit edilmiştir. Taşınmazın toplam inşaat alanı halihazırda 658,00 m² kapalı alan 28,00 m² açık alan şeklindedir. Mimari projesine göre bodrum katında depo ve ortak alan bölümleri, zemin katında 4 adet oda, mutfak, banyo, depo, balkon, hol, antre bölümlerinden, 1.katında 5 adet oda, mutfak, banyo, tuvalet, hol bölümlerinden, çekme katında 2 oda, mutfak banyo-tuvalet, depo, 2 adet teras bölümlerinden meydana gelmiştir. Keşif icrasındaki incelemede hali hazırda çekme kattaki teras katlarının kapatıldığı normal kat haline getirildiği ve üzerine çatı katı inşa edildiği merdivenle bağlantı sağlandığı dubleks meskene çevrildiği görülmüş dubleks meskenin alt kısmının 1 salon, 2 oda, banyo balkon, antre bölümlerinden çatı üst katının ise banyo, hol, teras bölümlerinden meydana geldiği tespit edilmiştir. Yapının yıpranma oranı yaklaşık %20'dir Taş ev bodrum kat+zemin kat+1.kattan oluşan 86,00 m² taban alanına sahip yapı olup yapının yıkıldığı kullanılamaz durumda olduğu görüldüğünden değer tespiti yapılmayacaktır. Taş eve ait Osmangazi Belediye İmar servisinde resmi kayıt olmadığı, yapının korunması gereken kültür varlığı olduğu , kadastroya işli olduğu tespit edilmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın konumunda benzer nitelikte bitişik nizam yapılaşma mevcuttur. Taşınmazda kat mülkiyeti tesis edilmemiştir. TAŞINMAZ KAYDINDA "KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞIDIR" şerhi vardır.

Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur. Adresi :

Alaaddin Mahallesi Alaaddin Cami Cad. Kazım Apt. No:23 Osmangazi / BURSA





Yüzölçümü : 257,19 m2





İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kentsel sit ve 3. Deerece Arkeolojik Sit alanında bir kısmının tescilli yapı taramasının bulunduğu alanda, bir kısmının da kütle tanımlı 3 kat yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta, ancak yapılacak her türlü uygulamada Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı alınması gerekmektedir.





Kıymeti : 10.306.250,00 TL





KDV Oranı : %20





Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.



