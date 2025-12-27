Giriş Tarihi: 27.12.2025 00:01
T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:54*
2025/238 SATIŞ
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|11.000.000,00
|1
|Taşıt
Satışa konu 16T1074 ticari plakalı 2013 model Renault Symbol Dizel otomobilin 21.11.2025 tarihindeki bilirkişi raporuna göre aracın faal olup olmadığı, anahatarı olmadığı için çalıştırılamadığı, test edilemediği için tespit edilemediği, ortalama 350.000-400.000 kilometrede olabileceği, kaportasında az da olsa çizik, ezik kısımlar olduğu, lastiklerinin %75 kullanılır durumda olduğu, döşemelerinin normal kullanılır durumda olduğu, boyasında az da olsa hasar, çizik vs. olduğu, motorunda yağ kaçakları olduğu, aküsünde cereyan olmadığı bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 10:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2026 - 10:10 Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2026 - 10:10
(İİK m.114/4)
