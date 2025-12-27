T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Satışa konu 16T1074 ticari plakalı 2013 model Renault Symbol Dizel otomobilin 21.11.2025 tarihindeki bilirkişi raporuna göre aracın faal olup olmadığı, anahatarı olmadığı için çalıştırılamadığı, test edilemediği için tespit edilemediği, ortalama 350.000-400.000 kilometrede olabileceği, kaportasında az da olsa çizik, ezik kısımlar olduğu, lastiklerinin %75 kullanılır durumda olduğu, döşemelerinin normal kullanılır durumda olduğu, boyasında az da olsa hasar, çizik vs. olduğu, motorunda yağ kaçakları olduğu, aküsünde cereyan olmadığı bilirkişi tarafından tespit edilmiştir.