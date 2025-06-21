Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2023/825 Esas
DAVACI
:
FATEMEH JAFARI DEHBAN
VEKİLİ
:
Av. BEKİR YILMAZ
DAVALI
:
HASAN NEKOUNAM Tosmur Mah. Çakıcı Cad. Tepe Rezidans Tepe Rezıdans Kapı No: 35 Daire No: 4 Alanya/ ANTALYA
Davacı tarafından yukarıda isimleri yazılı davalı aleyhine açılan davalı adına kayıtlı bulunan İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, 1455 Ada, 12 parsel, A-Blok, 212 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazın satış sözleşmesine istinaden tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesi talepli davanın yapılan araştırmalarda yukarıda ismi yazılı davalının açık adresi tespit edilemediği bu nedenle tebligat yapılamaması üzerine 03/03/2025 tarihli duruşmasında ilanen tebliğine karar verilmiş olup, sözlü yargılama aşamasına geçilebileceği ve yokluğunuzda karar verilebileceğine ilişkin duruşma zaptı ve duruşmasının 29/09/2025 günü saat: 09:30'a bırakıldığı ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02244940
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