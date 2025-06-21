T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2023/825 Esas





DAVACI

:

FATEMEH JAFARI DEHBAN





VEKİLİ

:

Av. BEKİR YILMAZ





DAVALI

:

HASAN NEKOUNAM Tosmur Mah. Çakıcı Cad. Tepe Rezidans Tepe Rezıdans Kapı No: 35 Daire No: 4 Alanya/ ANTALYA



