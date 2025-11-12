T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/5 SATIŞ





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy, 487 Ada, 8 Parsel, Taşınmaz arsa nitelikli olup, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında, bitişiğinde/yakın çevresinde/etrafında; tarım arazileri mevcut olmakla beraber inşaatları devam eden villa konut tipi yapılaşmalar mevcuttur.





Adresi : 19 Mayıs Mah. Behçet Kemal Cağlar Caddesinden Sağda Yeralan Çakmaklı Yolu Caddesine Girildiğinde Takribi 1200 M. Gidildiğinde Solda Kalan Başöğretmen Caddesine Girildiğinde Takribi 110 M İlerde Solda K Büyükçekmece / İSTANBUL





Yüzölçümü : 13.371,31 m2





İmar Durumu : Büyükçekmece Göl Havzası Orta Mesafeli Koruma Altında kalmakta olup, 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 2 kat, 0.10 emsal, konut alanında kalmaktadır.





Kıymeti : 167.141.375,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.





1-Taşınmazda pay ve payda toplamı eşit olmayıp hisse hatası mevcuttur.





2-26/04/1976 tarih yev:1189, 14/05/1976 tarih yev:1561, 11/05/1978 tarih 1875 HS:1372, 11/05/1978 Y:1875 HS:1272 sayılı tedbir şerhi mevcuttur.





3-Büyükçekmece 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/01/2018 tarih 2017/321 esas sayılı tapu iptali tescil konulu ihtiyadi tedbir şerhi mevcuttur.





Belirtilen tedbir şerhleri ile birlikte satılacaktır.



