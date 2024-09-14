Giriş Tarihi: 14.09.2024 00:01
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı: E.90605480-2024/234-Ceza Dava Dosyası 11.09.2024
Konu:
İLAN VARAKASI
DAVACI
:K.H
.
MAĞDUR SANIK
:
NESMA ALKHALDI IVONE
, Wael A M Alkhaldı ve Ivone kızı, 25/12/1997 Gaza doğumlu, Çınar mah. 1416Sk. No:38 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur.
MAĞDUR SANIK
:
WAEL A M ALKHALDI WAEL A M ALKHALDI
, Ahmad ve Sabah oğlu, 11/01/1977 LÜBNAN doğumlu, Çınar mah. 1416Sk. No:38 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur.
TC Kimlik No:99510784890
SUÇ
:
Üst Soya -Alt Soya Karşı Basit Yaralama
SUÇ TARİHİ :
07/05/2023
SUÇ YERİ
:
Esenyurt
KARAR TARİHİ
:
08/05/2024
Yukarıda açık kimliği yazılı mağdur sanıklar hakkında Mahkememizde Basit Yargılama Usulüne göre yapılanyargılama sonunda; müşteki-sanık
NESMA ALKHALDI IVONE
üzerine atılı TCK.86/2 maddesi gereğince 2.520,00TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, Müşteki-Sanık
WAEL A M ALKHALDI WAEL A M ALKHALDI
hakkında TCK.86/2 maddesi gereğince 3.780,00TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına her iki müşteki sanık yönünden de CMK.231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, CMK.231/8 maddesi gereğince 5 (BEŞ) Yıl Süreyle Denetim Süresine Tabi Tutulmalarına karar verildiğine dair gıyaplarındaverilen kararın tüm aramalara rağmen müşteki*sanıklara tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.
Basın No:LN02088702
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