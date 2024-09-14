T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.90605480-2024/234-Ceza Dava Dosyası 11.09.2024





Konu:





İLAN VARAKASI





DAVACI

:K.H

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MAĞDUR SANIK

:

NESMA ALKHALDI IVONE

, Wael A M Alkhaldı ve Ivone kızı, 25/12/1997 Gaza doğumlu, Çınar mah. 1416Sk. No:38 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur.





MAĞDUR SANIK

:

WAEL A M ALKHALDI WAEL A M ALKHALDI

, Ahmad ve Sabah oğlu, 11/01/1977 LÜBNAN doğumlu, Çınar mah. 1416Sk. No:38 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur.

TC Kimlik No:99510784890





SUÇ

:

Üst Soya -Alt Soya Karşı Basit Yaralama





SUÇ TARİHİ :

07/05/2023





SUÇ YERİ

:

Esenyurt





KARAR TARİHİ

:

08/05/2024





Yukarıda açık kimliği yazılı mağdur sanıklar hakkında Mahkememizde Basit Yargılama Usulüne göre yapılanyargılama sonunda; müşteki-sanık

NESMA ALKHALDI IVONE

üzerine atılı TCK.86/2 maddesi gereğince 2.520,00TL Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, Müşteki-Sanık

WAEL A M ALKHALDI WAEL A M ALKHALDI