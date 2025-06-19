Giriş Tarihi: 19.06.2025 00:01
T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2024/823 Esas
ÇANAKKALE ili, BAYRAMİÇ ilçesi, CAMİCEDİT mah/köy, 2 Cilt, 277 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı 01/01/1951 doğumlu 27/05/2024 tarihinde vefat eden müteveffa İLHAN GAMSIZ'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi gerekmekte olup, TMK'nun 634. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlandığından,
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların
müteveffa İlhan Gamsız'dan
alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.
Basın No:ILN02243728
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