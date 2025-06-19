T.C. ÇANAKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN





ESAS NO :

2024/823 Esas





ÇANAKKALE ili, BAYRAMİÇ ilçesi, CAMİCEDİT mah/köy, 2 Cilt, 277 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı 01/01/1951 doğumlu 27/05/2024 tarihinde vefat eden müteveffa İLHAN GAMSIZ'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesi gerekmekte olup, TMK'nun 634. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlandığından,





Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların

müteveffa İlhan Gamsız'dan