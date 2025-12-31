Yeni Şafak
T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 31.12.2025 00:01

İLAN
Sayı : 2025/252 Esas 

Konu : Gaiplik İlanı Hk.


Fehima SERVERİ ile Abdurrahman SERVERİ arasında mahkememizde görülmekte olan
Gaipliğe Karar
Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.16.12.2025

GAİP
ADI SOYADI :
ABDURRAHMAN SERVERİ

BABA ADI : MUHAMMED EKBER

ANA ADI : ZEYNEP

DOĞUM TARİHİ: 12/04/1995

DOĞUM YERİ: BELAL-ŞAM
