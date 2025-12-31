Giriş Tarihi: 31.12.2025 00:01
T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Sayı : 2025/252 Esas
Konu : Gaiplik İlanı Hk.
Fehima SERVERİ ile Abdurrahman SERVERİ arasında mahkememizde görülmekte olan
Gaipliğe Karar
Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.16.12.2025
GAİP
ADI SOYADI :
ABDURRAHMAN SERVERİ
BABA ADI : MUHAMMED EKBER
ANA ADI : ZEYNEP
DOĞUM TARİHİ: 12/04/1995
DOĞUM YERİ: BELAL-ŞAM
