T.C. ÇUMRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN METNİ
Sayı
: 2024/911
Davacı Şemse El Ali tarafından davalı Hüseyin El Ali aleyhinde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;
Mahkememizin 2024/911 Esas sayılı dosyasında 99194881830 yabancı kimlik numaralı HÜSEYİN EL ALİ'ye istinabe işlemlerinin olumsuz sonuçlandığı, adres araştırmalarının olumsuz döndüğü ve yapılan bütün araştırmalara rağmen açık adres bilgileri tespit edilemediğinden davalıya tahkikat duruşma günün tebliğ edilmediği anlaşılmakla, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, tahkikat ve sözlü yargılama için belirlenen duruşmaya gelmesi
(duruşma günü: 25/06/2026, saati;10:50)
aksi takdirde belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkememizde hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm de verilebileceği, duruşmada hazır bulunması yada kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı hususu ilan ve ihtar olunur.
