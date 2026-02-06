T.C. ÇUMRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Şemse El Ali tarafından davalı Hüseyin El Ali aleyhinde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;





Mahkememizin 2024/911 Esas sayılı dosyasında 99194881830 yabancı kimlik numaralı HÜSEYİN EL ALİ'ye istinabe işlemlerinin olumsuz sonuçlandığı, adres araştırmalarının olumsuz döndüğü ve yapılan bütün araştırmalara rağmen açık adres bilgileri tespit edilemediğinden davalıya tahkikat duruşma günün tebliğ edilmediği anlaşılmakla, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, tahkikat ve sözlü yargılama için belirlenen duruşmaya gelmesi

(duruşma günü: 25/06/2026, saati;10:50)