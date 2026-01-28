Giriş Tarihi: 28.01.2026 00:01
T.C. DENİZLİ 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2025/876 Esas
Davacı Serap ÇULHA tarafından aleyhinize açılan Tahliye davasında verilen ara karar uyarınca;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 2025/876 Esas sayılı dava dosyasında, davalı MUSTAFA NAZ'ın(T.C:466.......064) duruşma günü olan 11/02/2026 günü saat 09:15'de mahkememiz duruşma salonunda hazır olması gerektiği, ilan tarihinden itibaren 7 GÜN sonra duruşma gün ve saatinin tebliğ edilmiş sayılacağı, mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.22/01/2026
