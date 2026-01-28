T.C. DENİZLİ 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2025/876 Esas





Davacı Serap ÇULHA tarafından aleyhinize açılan Tahliye davasında verilen ara karar uyarınca;





Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



