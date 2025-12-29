Yeni Şafak
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 29.12.2025 00:01

2025/52 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/52 sayısıyla erişilebilir. 

Denizli İl, Pamukkale İlçe, Karataş Mah,110 Ada, 3 Parsel-35.626,77 m2- 28.500.000,00 TL KDV: %10

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:20Bitiş Tarih ve Saati: 19/01/2026 - 14:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:20Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 14:20

19.12.2025

