T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/52 SATIŞ
Taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/52 sayısıyla erişilebilir.
Denizli İl, Pamukkale İlçe, Karataş Mah,110 Ada, 3 Parsel-35.626,77 m2- 28.500.000,00 TL KDV: %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:20Bitiş Tarih ve Saati: 19/01/2026 - 14:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 14:20Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 14:20
19.12.2025
Basın No: ILN02371216